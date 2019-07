Hevige concurrentiestrijd bij Vitesse: Foor kind van de rekening?

Zondag heeft de ploeg van trainer Leonid Slutskiy een serieuze laatste test met Bayer Leverkusen als tegenstander. De concurrentiestrijd met veel dubbel bezette posities is hevig. In het doel staat Kostas Lamprou, maar dat komt vooral door de blessure van Remko Pasveer. De definitieve keuze daar is nog niet gemaakt.

Vyatscheslav Karavaev is onomstreden als rechtsback en het centrum lijkt te worden gevormd door Danilho Doekhi en Armando Obispo. Max Clark begint als linksback aan het seizoen, maar het feit dat Miquel Nelom op proef is, geeft aan dat Vitesse op die positie nog versterking zoekt.

Slutskiy varieerde vorig seizoen veel van systeem en maakte vaak een tombola van zijn elftal. Nu lijkt de Rus te kiezen voor 4-4-2. Nieuweling Oussama Tannane krijgt de voorkeur rechts aan de buitenkant en vanaf links is Charly Musonda, die eindelijk fit genoeg lijkt, de eerste optie. Dat betekent dat Navarone Foor (foto) voorlopig het kind van de rekening wordt. Maar de multifunctionele speler uit Opheusden viel zowel bij Vitesse als NEC wel vaker buiten de boot en keerde vervolgens toch weer terug in de basis.

Centraal op het middenveld strijden drie spelers om twee plekken: Riechedly Bazoer, Thulani Serero en Matus Bero. Aangezien Serero vandaag voor het eerst traint, omdat hij meedeed aan de Afrika Cup, genieten Bazoer en Bero vooralsnog de voorkeur. En mogelijk maakt Serero nog een transfer.

Voorin staat het spitsenduo wel vast: Tim Matavz scoort weer als vanouds en Bryan Linssen was de laatste twee seizoen de topscorer bij de Arnhemse club en is ook aanvoerder. Tim Matavz (foto: Broer van den Boom)

Met Oussama Darfalou en de nog niet fitte Thomas Buitink is de concurrentie ook hier groot en nieuweling Jay-Roy Grot is ook kandidaat voor de spitspositie, al kan hij ook links aan de buitenkant van het middenveld spelen. Maar wat vandaag vast lijkt te staan, kan morgen ook alweer anders zijn bij de eigenzinnige Slutskiy. Opvallend is wel dat in de beoogde basis geen plaats is voor spelers uit de eigen jeugd.