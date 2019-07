VIDEO | 'Je stinkt de wijk uit', afval niet opgehaald in Nijmegen

Volgens de buurtbewoners staan er 170 groencontainers in de wijk. Gewone vuilnisbakken, maar ze worden niet leeggehaald. 'Het stink heel erg. Ze staan hier in de hitte sinds maandag', vertelt Van de Wal. 'Dit kan niet. Met ander weer is het niet zo'n probleem niet, maar het is nu snikheet.'

Ook Marianne van Wissing is er wel klaar mee. 'Op straat, als je er langs loopt, dan ruik je het. De Dar zegt dat ze het binnen een à twee dagen ophalen, maar die zijn inmiddels al lang voorbij.'

Fenikshof: 'Maden en een enorme stank'

Afvalbedrijf Dar erkent dat er iets is misgegaan in de planning van het ophalen van het afval. Mogelijk wordt de containers vrijdagochtend geleegd.

En dat is volgens de bewoners hoognodig. 'Het leeft ook onder ons dat het niet wordt opgehaald. Ik word gewoon niet serieus genomen', zegt Van de Wal.

Ook op een andere plekken in Nijmegen ligt een bult afval, zoals aan het Fenikshof. Daar vooral rondom een container op een plein. 'Er lopen maden, er is een enorme stank en je kan je fietsen niet meer neerzetten', reageert een buurtbewoner.

De vuilnisbelt aan het Fenikshof. Foto: Anneke Eef Rutjes

Ook in de wijk Groenewoud is het vuil niet opgehaald, zegt een buurtbewoner. 'De groenbakken staan al sinds vorige week woensdag aan de straat. Iedere dag belt een buurtbewoner en dan krijgen we te horen dat het 'binnen twee dagen wordt opgehaald'. Een soortgelijke melding komt uit Zwaneveld. 'We zijn al vanaf 15 juli aan het smeken of de bakken alsjeblieft geleegd kunnen worden.'

