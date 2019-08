Toneelstuk Eli Asser over Apeldoornsche Bosch in Orpheus en niet in Eerbeek

Theater Orpheus in Apeldoorn gaat het theaterstuk 'Aan de vooravond' van Eli Asser op de planken brengen. Daarmee zijn de plannen van de Kruiskerk in Eerbeek om hetzelfde stuk over de ontruiming van de joods-psychiatrische instelling het Apeldoornsche Bosch op te voeren van de baan. De kinderen van theaterman Asser hebben de rechten op 'Aan de vooravond' en willen niet dat behalve Orpheus anderen ermee bezig gaan.

De organisatie van de Kruiskerk is teleurgesteld, maar legt zich erbij neer. Volgens regisseur Peter Wilbrink gaat de Kruiskerk zich nu richten op een andere theaterstuk waarin vluchtelingen van nu in relatie worden gebracht met mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten vluchten of onderduiken. De Eerbekers wilden volgende maand starten met de eerste repetities van het stuk van Asser.

Vluchten of meegaan ?

De in januari 2019 overleden tekstschrijver was zelf één van de verpleegkundigen, of zoals dat in die tijd heette: krankzinnigenverplegers van het Apeldoornsche Bosch. In het toneelstuk moeten vijf mensen (een patiënt, twee verpleegkundigen, een schoonmaakster en een kleuterjuf) een beslissing nemen: vluchten of meegaan ?

Een theaterproductiebureau is op dit moment voor Orpheus bezig om acteurs vast te leggen voor de optredens in april 2020. Half september zal het Apeldoornse theater de cast bekendmaken en informatie geven over de kaartverkoop. Ook wordt dan meer duidelijk over de aanvulling van de cast met amateurspelers die bijrollen krijgen als revue-acteurs in 'Aan de vooravond'.

zie ook: Eli Asser overleefde de oorlog dankzij de liefde en de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch in januari 1943.