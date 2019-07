Weerboer Gerrit wil meedingen naar hitterecord

Het KNMI-weerstation in Hupsel bij Eibergen heeft donderdagmiddag de hoogste temperatuur ooit in de Achterhoek gemeten. Voor weerboer Gerrit Vossers was het een spannende dag, want bij hem in Silvolde liep het kwik op tot boven de veertig graden. Maar een record pakt hij daar niet mee.

'Bij ons thuis had ik 37,1 graden als record, maar dat is woensdag sowieso al verbroken met 38,4', vertelt Vossers. Rond 16.00 uur werd in Silvolde de veertig graden aangetikt, maar het Achterhoekse record is met 40,4 graden sinds donderdag in handen van Hupsel.

Internationale voorwaarden

De meetinstallatie van Vossers geldt niet als een officieel KNMI-meetstation en doet niet mee in de recordrace. Het KNMI laat weten dat stations aan internationale voorwaarden moeten voldoen: 'Daarmee is niet gezegd dat de temperatuur ergens anders niet hoger kan zijn, maar je moet een norm hebben. Het is niet te doen om alle stations te controleren op onderhoud, ligging en omliggende begroeiing.'



De weerboer uit Silvolde vindt het jammer dat er niet meer officiële weerstations zijn in de regio. 'Ik heb zelf een meetstation dat best wel aan de eisen van het KNMI voldoet', legt Vossers uit. 'Maar de KNMI is hier nog nooit geweest.' De weerman merkt dat collega’s ook wel aan de eisen voor een officieel weerstation voldoen. 'Ik kom wel bij meer weeramateurs en als je ziet hoe goed die het voor elkaar hebben, dan kunnen ze zo een op een meedoen.'