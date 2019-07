Tientallen schildpadden gedumpt in de Achterhoek: 'Een schildpad is geen huisdier'

Tientallen schildpadden gedumpt in de Achterhoek: 'We vinden ze op de gekste plekken'

'Het is triest dat deze dieren zomaar worden gedumpt', zegt Olette van der Werf van de Dierenambulance. 'Door de enorme droogte komen ze extra in de problemen en dat vinden we heel schrijnend.' Volgens de Dierenambulance gaat het voornamelijk om waterschildpadden die ooit als huisdier zijn aangeschaft.

'We vinden ze op de gekste plekken'

De Dierenambulance vindt de schildpadden 'op de gekste plekken', zegt van der Werf. 'Vorige week vond een man een schildpad midden op de weg toen hij met zijn auto aan kwam rijden. Hij heeft hem veilig gesteld en daarna hebben wij het dier opgehaald.'

De schildpadden worden bij de Dierenambulance opgevangen in een bak met water en krijgt voedsel. 'Eventueel geven we ook medicatie of extra vitaminen als dat nodig is', aldus van der Werf. Daarna gaan de schildpadden op transport naar een speciale schildpaddenopvang.

Sommige schildpadden zijn nog in een redelijke conditie, maar de meeste dieren zijn er slecht aan toe. 'Dan heb je het over een slecht schild, vitaminegebrek, hele dikke ogen, slap en mager. Ze hebben dan echt veel verzorging nodig.'

'Begin er niet aan'

'Ik heb eigenlijk maar één advies, begin er niet aan', zegt van der Werf. 'Mijn persoonlijke mening is dat een schildpad geen huisdier is. Een waterschildpad kan in het begin heel erg leuk zijn, maar als het dier groter wordt gaat hij stinken. Ze moeten vlees of vis eten en dat weten veel mensen vaak niet.'

Daarnaast moet een schildpad een goed verblijf hebben een watervoorziening die het water kan zuiveren. 'Ik zou er echt niet aan beginnen. Laat de dieren waar ze zijn en stop met de handel in schildpadden.'