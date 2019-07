Wie heeft er nog foto's, plakboeken, verhalen over SC Varsseveld?

Onze Voetbalvereniging SC Varsseveld bestaat in 2024 honderd jaar. Om het eeuwfeest goed te kunnen vieren, wordt er nu al een jubileumboek voorbereid. Aangezien er nooit echt een archief is bijgehouden zijn wij op zoek naar mensen die vroeger plakboeken hebben bijgehouden, of ander materiaal. We doen dan ook een oproep om materiaal tijdelijk aan ons beschikbaar te stellen, zodat we het kunnen verzamelen en digitaliseren. Het gaat met name om foto's uit privécollecties.

Promotiewedstrijd 1944

Daarnaast zouden wij ook graag in contact komen met mensen die herinneringen hebben aan de roemruchte promotiewedstrijd in 1944. Varsseveld was kampioen van de derde klasse en moest een promotiewedstrijd spelen tegen UD uit Deventer. Eerst was er een thuiswedstrijd met 3000 toeschouwers die Varsseveld met 5-2 won. Daarna werd er uitgespeeld. Voor de wedstrijd in Deventer, op 23 april 1944, zijn twee extra trams ingezet. Veel mensen gingen er ook op de fiets naar toe. Die wedstrijd won Varsseveld met 3-1, waarna de club door was naar de tweede klasse.

Heeft u nog archiefmateriaal over de voetbalvereniging liggen? Of mooi verhalen over de club? Laat hieronder een reactie achter.