Arnhem wil weten: voelen vrouwen zich veilig op straat?

Vrouwen die in Rotterdam worden nagesist of last hebben van andere vormen van straatintimidatie, kunnen dat al melden bij de gemeente via een app. Bron: ANP

De gemeente Arnhem onderzoekt of vrouwen zich veilig voelen in de stad. Het gaat dan over seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan.

De gemeente vraagt via een online enquête onder meer of vrouwen uit Arnhem zich veilig voelen als ze alleen zijn, op stations, perrons of bij bushaltes, of op de Korenmarkt. Ook andere openbare plekken, zoals winkelcentra, buurtcentra, schoolpleinen, parken of pleinen, worden onder de loep genomen. Ook wil de gemeente weten of vrouwen bepaalde plekken in de stad mijden, omdat ze zich er onveilig voelen.

'Het is een thermometer om te kijken hoe we ervoor staan', vertelt onderzoeker Sophia Kelders die ook projectleider van de campagne We Can tegen geweld tegen vrouwen is. 'In de politiecijfers zie je geen daling in bijvoorbeeld het nafluiten op straat. Het gaat zelfs een beetje omhoog, maar dat is misschien omdat het taboe doorbroken wordt en het vaker gemeld wordt. In vergelijking met het landelijke beeld doet Arnhem het gemiddeld, een beetje wat je kan verwachten van een grote stad.'

Veiligheidsgevoel

Deze vragenlijst draait echter om veiligheidsgevoel en dat is iets subjectiefs: de een ervaart nafluiten anders dan een ander. Met de uitkomsten hoopt Kelders aanknopingspunten te krijgen waar Arnhem zich zou kunnen verbeteren.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs. Arnhem is de enige Gelderse gemeente waar ze met die subsidie aan de slag gaan. De enquête staat een maand lang online en is nog tot begin augustus in te vullen.