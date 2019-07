Vissen gered uit drooggevallen wateren

'We staan klaar, want het water zakt nu heel hard', vertelt beleidsmedewerker Frank Bosman van de HFMN. Vorige zomer vonden door de extreme droogte al veelvuldig reddingsacties plaats, onder meer in de Haartse Waterleiding (Aalten) en bij De Laarberg in Groenlo. Dit jaar moesten al vissen worden gered uit de Bielheimerbeek bij Varsseveld en een beek aan de Richterslaan in Lichtenvoorde. 'Volgens mij lopen we nu qua droogte al iets voor op vorig jaar', vertelt Bosman. 'De vraag is dan of wateren die vorig jaar nog net genoeg water hadden, nu wel droogvallen.'



Hoewel er volgens Bosman genoeg water door grote rivieren als de Oude IJssel loopt, zijn met name stadsvijvers, beken en sloten heel kwetsbaar. De afgelopen periode zijn vrijwilligers door de HFMN al voorbereid op reddingsacties en is een calamiteitenplan opgesteld. 'We vragen om meldingen van drooggevallen wateren door te geven aan het waterschap', vertelt Bosman. 'Zij zorgen dat het bij ons terecht komt, en dan komen we in actie.'