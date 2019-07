Hitte speelt heteluchtballon parten, ballonvaarten geschrapt

Wie 's avonds met een drankje in de tuin of vanaf het balkon naar de lucht staart, is het misschien al opgevallen: er is geen luchtballon te zien. Zijn zwoele zomeravonden normaal gesproken goed voor talloze ballonvaarten, de hitte speelt de ballonbranche nu juist parten.

door Freke Remmers

'Een heteluchtballon gaat omhoog door het verschil binnen en buiten de ballon. Normaal gesproken is het 75 tot 95 graden in de ballon, maar nu is het 's avonds nog 38 graden buiten! Dan moet je wel 20 graden bijbranden', weet Ron van Kesteren van Ron Ballon uit Westervoort te vertellen.

Dat is niet alleen slecht voor de ballonstof zelf, maar ook voor de mensen in het mandje is dat geen pretje. 'In de mand is het zo'n 5 tot 10 graden warmer dan op de grond, zonder verkoeling van de wind. Dat betekent dat het er nu 45 tot 50 graden is, een soort sauna waar je dan een uur in moet staan', vertelt ballonvoerder Michael Kruseman van 4CB Ballonvaarten in Arnhem.

Geannuleerd

Om die reden heeft Ron Ballon woensdag, donderdag en vrijdag al vaarten moeten annuleren. Ook Kruseman zag vaarten niet doorgaan.

Toch is er volgens de heren een alternatief: de ochtend. Van Kesteren: 'Vanochtend had het prima gekund: met zonsopgang vliegen, voor de hitte inpakken en dan thuis van een warme dag genieten. Maar ja, mensen willen niet vroeg opstaan.'

Volgens Kruseman zullen passagiers daar toch vaker aan moeten geloven in Nederland. 'Zo doen ze het in tropische landen ook: daar varen ze 's avonds al niet vanwege de warmte. Daar gaan we in Nederland ook naartoe door de klimaatverandering. Dan zie je de ballonnen niet meer in de lucht, want dan lig je waarschijnlijk zelf nog in bed.'