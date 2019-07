Ieke baalt als stekker op Schiphol: 'Er waren meer cameraploegen dan mensen die informatie gaven'

Het leek Ieke de Vries uit Lochem zo'n goed idee: er even tussenuit. Ze boekte een last minute naar Gran Canaria, maar komt niet verder dan Schiphol. Mijn koffer is weg. Ik had op het strand aan de sangria moeten zitten, maar ik werd wakker in mijn eigen bed.'

Ieke de Vries is één van de tienduizenden reizigers die gisteren op Schiphol zijn gestrand. De voortekenen zien er woensdag al niet goed uit: onderweg belandt ze in een file van drie kwartier, een parkeerservice houdt zich niet aan de afspraken en de hak van haar schoen breekt af op de roltrap naar de vertrekhal.

Het ergste moet dan nog komen. 'Iedereen zat netjes om 14.00 uur in het vliegtuig. De piloot roept dat ze klaar zijn voor vertrek, maar dat hij alleen nog even op de brandstof moet wachten.'

'Na een paar uur is het niet meer gezellig in het vliegtuig'

Een uur later is er nog geen tankwagen te zien. 'Het is dan nog gezellig in het vliegtuig. Mensen gaan uit hun stoel, we maken een praatje met elkaar. Er worden grapjes gemaakt.' Als de tijd verstrijkt en de temperatuur in het vliegtuig flink oploopt, is de sfeer er niet meer naar om grapjes te maken. 'Omdat de airco kapot is, worden de deuren van het toestel open gezet. Met als gevolg dat de bemanning bij de deuren moet staan en niet rond kan gaan met eten of drinken. Baby's beginnen te schreeuwen. Er is geen informatie, niemand weet waar we dan aan toe zijn.'

Pas om 18.00 uur kan Ieke het vliegtuig verlaten. Een half bekertje water heeft ze in het vliegtuig gehad. Eerst blijft ze nog in de buurt van de gate, voor het geval het vliegtuig alsnog vertrekt. Als Ieke aan de wandel gaat om toch wat te eten en te drinken, krijgt ze onderweg een briefje in haar handen gedrukt met de mededeling dat haar vlucht is geannuleerd. Het is dan 19.00 uur.

'Er is geen informatie, behalve het verzoek om Schiphol te verlaten'

'Het was stil op Schiphol. De mensen bij de balie van mijn reisorganisatie hebben geen informatie. Er lopen meer cameraploegen rond, dan mensen die informatie kunnen geven.'

Om 19.30 uur hoort Ieke omroepen dat de mensen wiens vlucht geannuleerd is, verzocht worden om Schiphol te verlaten.

'Ik moet naar Schiphol komen om een formulier in te vullen'

Ieke gaat nog op zoek naar haar koffer. 'Mijn medicijnen, toiletspullen, mijn zonnebril op sterkte en mijn leukste zomerkleren zitten in die koffer.' Zonder koffer moet Ieke uiteindelijk het vliegveld verlaten. Als Ieke donderdagochtend naar Schiphol belt om te informeren hoe ze haar koffer terugkrijgt, hoort ze dat ze naar Schiphol moet komen om daar een formulier in te vullen.

'Ik moet er niet aan denken om weer naar Schiphol te gaan. Ook vandaag zijn weer vluchten geannuleerd.' In eerste instantie hoort Ieke dat zij naar haar geld kan fluiten, maar inmiddels is het bedrag van de ticket teruggestort op haar rekening. Het blijft balen. 'Maandag moet ik weer werken.'

