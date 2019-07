Megaklus aan het spoor bij Didam van start

'De ’18-daagse’ treinvrije periode in de zomer is een megaklus waar de aannemer dag en nacht met zwaar materieel werkt', zo laat de provincie Gelderland weten over de werkzaamheden. 'Over vier kilometer wordt het spoor verdubbeld en wordt er gewerkt aan de bovenleidingen en beveiligingssystemen. Ook wordt het bovendek van de voetgangers- en fietserstunnel bij Zevenaar aangebracht.' De exacte duur van de werkzaamheden is niet duidelijk, zo werden eerder explosieven gevonden waardoor het werk moest worden stilgelegd.



Tijdens de werkzaamheden is volgens de provincie zeer beperkt treinverkeer mogelijk. Vervoerders zullen in ieder geval tot zondag 11 augustus bussen inzetten om reizigers tussen Wehl en Zevenaar te vervoeren. 'Reizigers worden geadviseerd hun reis tijdig te plannen en actuele reisinformatie te raadplegen bij de vervoerders of de OV-reisplanner 9292.'

Medio 2020 afgerond

De volledige werkzaamheden zijn volgens de provincie medio 2020 afgerond. 'Door de spoorverdubbeling kunnen treinen elkaar voortaan passeren en de trein krijgt in Arnhem meer tijd om te keren', aldus Gelderland. 'Bovendien kunnen de treinen straks met hogere snelheid rijden. Na de zomer wordt het extra spoor in gebruik genomen.'