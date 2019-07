Problemen met zender Radio Gelderland, in Friesland waren we wel uitstekend te ontvangen

De FM-frequenties van Radio Gelderland hadden donderdag enige tijd last van ‘tropo’. Dit effect (volledig: Troposheric Ducting) zorgt er voor dat het signaal afbuigt naar boven. Het kon dus zijn dat je op onze frequenties buitenlandse zenders hoorde, of andersom.

Dit effect was tijdelijk. Bij ons had voornamelijk de 103,5 MHz er last van (zender Ugchelen).

Met de zender zelf was niets aan de hand. Het had trouwens wel een grappig bijeffect. Want in Friesland waren we donderdagochtend uitstekend te horen.