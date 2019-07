Vlaggen half stok bij Kasteel Doornenburg na overlijden Rutger Hauer

Medewerkers van Kasteel Doornenburg reageren geschokt op de dood van acteur Rutger Hauer. Hauer is afgelopen vrijdag op 75-jarige leeftijd overleden. Hij brak door als acteur door zijn vertolking van Floris in de gelijknamige jeugdserie. Die speelde zich af op en rond kasteel Doornenburg.

Na Floris werd Hauer beroemd door zijn rollen in Turks Fruit en Soldaat van Oranje. 'Hij is belangrijk geweest voor hoe de Nederlandse filmindustrie zich heeft ontwikkeld sinds de serie Floris', vertelt Doeko Pinxt van kasteel Doornenburg. 'Maar hij is ook heel belangrijk voor het kasteel geweest'.

Hauer geldt als een van de Nederlandse acteurs die de meeste bekendheid in Amerika geniet. Mede dankzij zijn rollen in films van regisseur Paul Verhoeven en het succes van Blade Runner werd hij in de jaren '80 een bekende naam in Hollywood. Hauer overleed afgelopen vrijdag in Friesland na een kort ziekbed. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bij kasteel Doornenburg hangen de vlaggen donderdag half stok vanwege het overlijden van de acteur.

Geschokt

'We zijn allemaal geschokt door het overlijden. Ik heb meteen allerlei appjes gehad van vrijwilligers van het kasteel, het leeft heel erg', aldus Doeko Pinxt. 'Heel Nederland is opgegroeid met Floris. Dankzij Rutger is kasteel Doornenburg het een echt familiekasteel geworden, opa's en oma's komen met hun kleinkinderen naar het kasteel'.

In november is er op het kasteel een expositie gepland over Floris omdat de serie daar vijftig jaar geleden werd opgenomen. 'Nu Rutger Hauer is overleden komt die expositie wel in een ander licht te staan'.

