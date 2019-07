Zinderende hitte neemt Achterhoek over

De temperaturen liepen woensdag richting de veertig graden in de Achterhoek. Waar kinderen genieten van waterpret in het centrum van Doetinchem, heeft zorgorganisatie Azora een hitteprotocol ingevoerd voor kwetsbare bewoners.

door Davie Klein Gunnewiek

'We moeten ervoor zorgen dat mensen voldoende blijven eten en drinken', zegt regiomanager Jelle Hoogeveen. De ouderen moeten er telkens aan herinnerd worden om genoeg vocht in te nemen. 'Dat gebeurd met thee, water, bouillon en eventueel ijsjes.'

Volgens Hoogeveen moeten de ouderen vooral geen alcoholische dranken tot zich nemen, ook al kan dit gezellig zijn. 'Ze moeten wel goed luchtig gekleed zijn en niet veel inspanningen hoeven te verrichten', aldus Hoogeveen.

Volgens bewoner Alex Vieberink moet je gewoon rustig blijven. 'Dat is heel belangrijk en je moet genoeg drinken', zegt de bewoner.

tekst gaat verder onder de video

Schaduw gezocht in de pauze

Ook voor de mensen die buiten moeten werken is het afzien geblazen met deze tropische temperaturen. Tocht valt het volgens loonwerker Marco, die aan het werk is in het buitengebied van Gendringen, nog wel mee.

'Onze machines zijn allemaal uitgevoerd met airco', zegt Marco. 'In de pauzes zoeken we een plekje op in de schaduw om zo toch nog een beetje te genieten van het mooie weer.'

Geen zomerfestival, wel waterpret

Het zomerfestival dat vandaag zou plaatsvinden in het centrum van Doetinchem werd vanwege de hoge temperatuur afgelast. Wel werd in het centrum van Doetinchem de Playfountain geplaatst, volgens bezoekers aan de binnenstad een perfecte timing.

'Dit is wel even lekker in het water', zegt Nicole die samen met haar kinderen Siem en Marre verkoeling zoekt bij de fonteinen. 'Thuis was het aardig uit te houden, eigenlijk beter dan hier. Voor de kinderen is het wel leuk, want die worden ook vervelend van het hele dag binnen zitten.'

Zie ook: Zo gaat Gelderland om met een snikhete dag