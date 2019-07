Zes jaar geëist voor mislukte overvallen en straatroof in Arnhem

Het Openbaar Ministerie wil dat een 20-jarige verdachte van een reeks overvallen in Arnhem zes jaar de cel in gaat. De man zou onder meer achter de mislukte overval op een Arnhems cafetaria in oktober 2018 zitten.

De overvaller werd door de snackbareigenaar verjaagd met een mes en ging er zonder buit vandoor. De verdachte werd een aantal dagen later opgepakt.

'Ik zag hem met een pistool binnenkomen. En ik keek hem recht in de ogen en ik had zoiets van: hij meent het, hij gaat schieten. Dus het enige wat ik kan doen, is proberen weg te jagen. In een vlaag vroeg ik hem nog wel wat ie wilde. Hij zei: ik wil geld. Ik zei: dat heb ik niet, ik heb wel een kroketje voor je', vertelde Pieter Hezemans, eigenaar van cafetaria Onder de Linde kort na de overval.

Mislukte overval op andere Arnhemse snackbar

De verdachte zou ook geprobeerd hebben om snackbar 't Beumertje in Arnhem te overvallen. Dat gebeurde in november 2018. De twee overvallers werden verjaagd door de eigenaar. Alleen de 20-jarige man uit Arnhem staat nu terecht. Hij zou de snackbareigenaar met een vuurwapen of taser hebben bedreigd en geld hebben geëist.

Beroving met taser

Daarnaast zou hij diezelfde maand in Arnhem iemand hebben beroofd. De verdachte zou achter het slachtoffer zijn aangelopen, hem hebben bedreigd met een vuurwapen of taser en die taser hebben aangezet. Daarbij zou onder meer een mobiele telefoon, bankpas en OV-chipcard zijn buitgemaakt.

De man wordt ook beschuldigd van poging tot oplichting van Coolblue. De verdachte stond vrijdag voor de rechter in Arnhem. De uitspraak is over twee weken.

