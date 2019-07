Zorgen bij omwonenden om plannen voor natuurgebied Kievitsveld

door Wim van Amerongen

In een brief aan verschillende overheden in Epe uitten omwonenden hun zorgen over de geplande ontwikkelingen van Leisurelands, die het gebied exploiteert. Ze maken zich zorgen dat het hotel meer kamers krijgt dan gepland en zijn kritisch over de komst van twee grote zonneparken in het natuurgebied. 'We blijven als directe omwonenden van de Veluwse Bron daarom heel verontrust over wat ons nu te wachten staat.'

Hotel

Dat er een hotel in het Kievitsveld komt lijkt onvermijdelijk. Na veel protest van omwonenden is het plan om een ontbijthotel met 40 kamers te realiseren enkele jaren geleden aangenomen. Toch ziet Leisurelands geen heil meer in het hotel omdat 40 kamers niet rendabel is. Ze willen daarom het plan verruimen naar 80 kamers. Zonder dat daar een groter bouwoppervlak voor nodig is.

Omwonenden vrezen dat een dergelijke uitbreiding zal leiden tot verkeersoverlast. 'In plaats van 15.000 extra bezoekers per jaar worden er dat nu zeker 30.000, met de daarbij horende 80 verkeersbewegingen per dag', schrijven ze in de brief.

Zonnepanelen

Aan de noord- en westzijde van het Kievitsveld wil Leisurelands twee grote zonneparken realiseren. Omwonenden zien dit liever niet. 'Niet omdat we tegen zonneparken zijn, maar meer om de locatiekeuze en de angst voor de extra belasting van het doelgebied.'

De plannen voor het zonnepark worden momenteel nog door Leisurelands gemaakt. Pas als die klaar zijn worden de plannen bij de gemeente ingediend. Toch neemt Leisurelands volgens de omwonenden al een voorschot op het nog te volgen traject. 'Sinds april waren er al bouwactiviteiten bij het transformatorstation van Liander. In juni van dit jaar is daar een extra definitief elektriciteitshuis geplaatst. Liander heeft ons laten weten dat dit is neergezet voor de aan te leggen zonneparken', laten de omwonenden in de brief weten.

Gesprek

Verschillende raadsleden en Emsterbelang hebben aan de omwonenden laten weten de zorgen te delen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de wethouder open staat om met mensen in gesprek te gaan.