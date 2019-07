Warnsveld is na bijna 75 jaar het hitterecord kwijt

Het hing al enkele dagen in de lucht dat Warnsveld het record wel eens kon kwijtraken. Het record stond op 38,6 graden, gemeten op 23 augustus 1944. De meting werd verricht door huisarts Jan Thate, die in zijn tuin een meetstation had en officieel waarnemer was voor het KNMI. Nog altijd zijn ze daar in Warnsveld apetrots op.

De dochter van de huisarts, Monica Thate (75), vindt het jammer dat het record gemeten door haar vader nu verbroken is. 'Maar mijn vader zou hebben gezegd: zo gaat dat in het leven. Volgens mij was hij er best nuchter onder. Het gebeurt, dat is nou eenmaal de natuur. We moeten het ook niet dramatischer maken dan het is.'

Tekst gaat door onder de video.

Jubileumfeest gaat door

Het 75-jarig jubileum zou zelfs gevierd gaan worden in augustus. Maar dankzij Gilze-Rijen wordt het 75-jarige jubileum net niet gehaald. Gevolgen heeft dat niet voor het feest. 'Dat gaat zeker door', zegt Klaas Jellema, die betrokken is bij de voorbereidingen voor een hele tentoonstelling over huisarts Thate, die ook verdienstelijk amateur-kunstenaar was. 'We gaan dan ook een plaquette onthullen op de plek waar hij het record in 1944 heeft gemeten.'

Minder glans

Monica Thate zal de plaquette bij haar ouderlijk huis onthullen, ondanks de voortijdige verbreking van het record. 'Ik vind het voor Warnsveld wel heel jammer. Het is toch een beetje minder, de glans.' Toch gunt ze Gilze Rijen van harte de komende 75 jaar de recordhouder te zijn. 'Maar met de temperaturen van nu, weet ik niet of dat gaat lukken.'

Zie ook: