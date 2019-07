Wandelen in de voetsporen van de Market Garden paratroopers

Juffrouw Tok in Ede is donderdag 1 augustus het start- en eindpunt van wandelroutes voor liefhebbers van de historie rond operatie Market Garden. Afhankelijk van het aantal kilometers loopt men over de Ginkelse Heide, richting Arnhem en komt via schitterende natuur ook in Oosterbeek en Wolfheze.

Maar ook ‘andersom’ wandelen kan. De Stichting Recreatie Veluwe & Vallei (SRVV) heeft een tweede startpunt gerealiseerd bij Camping Lindenhof in Wolfheze.

Nieuwe wandeling

In 2018 is op de Veluwse fietsdag, dit jaar op 6 augustus, de Paraglider-fietstocht geïntroduceerd en nu zijn de wandelaars aan de beurt. De paratroopers die op 17 september 1944 op de hei bij Ede landden, legden in de Slag om Arnhem op weg naar de bekende brug deels dezelfde route af als de wandelaars.

Behalve door prachtige afwisselende natuur leiden de diverse routes ook langs andere markante punten. Interessant is het Airborne Museum in Oosterbeek. Ook is het museum van het Militair Historisch Platform Ede, de Smederij, te bezoeken. Dit is gevestigd is op de voormalige Edese kazerneterreinen.

Gliders

Jan Aalderink van de Lindenhof is enthousiast over deze wandeltocht: 'We bemannen hier zelf de start en finish. Voor de routes die in Ede starten zijn we ook controlepunt.' Het gebied rondom de camping was tijdens Market Garden het domein van zweefvliegtuigen van de Engelse bevrijders van ons land. Bij de ingang van de camping staat een Glidermonument. Een Horsa Glider van het British Glider Pilot Regiment.

Op het terrein is ook ‘de ‘Glider Collection Wolfheze’ gehuisvest. Met veel materiaal en informatie over de zweefvliegtuigen, hun bemanning en hun acties. Aalderink: Deze periode uit onze geschiedenis leeft volop. Het hele jaar ontvangen we bezoekers die speciaal voor dit indrukwekkende stuk van onze geschiedenis komen. Daaronder ook altijd weer veel Engelsen.'

Oranje wandelpaspoort

De SRVV organiseert ook de Grebbe-Valleitocht, de Pegasustocht en Capitulatie-Vrijheidstocht. Wandelaars kunnen in twee jaar stempels verzamelen in het Veluwe-Vallei Wandelpaspoort. Dit is ter gelegenheid van 75 jaar Airborne (2019) en de Bevrijding (2020) van een oranje jasje voorzien.

Vrijwilligers bemensen start, finish en controlepunten en pijlen de routes uit.

Informatie

Zowel bij JuffrouwTok in Ede als bij De Lindenhof in Wolfheze kunnen mensen starten voor 15, 25 of 40 kilometer van 08.00-11.00 uur. Finishen is mogelijk tot 17.30 uur.

Zie ook www.srvv-events.nl