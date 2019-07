VIDEO: Reuze-ijsje voor de orang-oetans in Apenheul

Grootste ijsje ooit

Niet eerder kregen de orang-oetans een ijsje van zo’n omvang. Het ijsblok is zo’n 20 bij 30 centimeter groot en weegt zeker 20 kilo. Orang-oetanverzorger Bianca legt uit: 'Het wordt steeds warmer in Nederland. We moeten dus nadenken over andere manieren van verkoeling voor de dieren. Dat is nog niet zo eenvoudig bij orang-oetans, want deze apen zijn heel vindingrijk. Het zijn echte slopers die met alles wat los en vast zit aan de haal kunnen gaan.'

Kijk hier hoe blij de apen worden van hun mega-ijsje:

Met dit reuze-ijsje lukt het dan toch om het hoofd van de roodharige mensapen veilig én effectief koel te houden. Bianca: 'Orang-oetans houden wel van een uitdaging, dus we hebben het ijsje hoog in hun verblijf getakeld. Dat doen we normaal gesproken ook met een deel van hun voedsel. Zo moeten de orang-oetans toch moeite doen om bij iets lekkers te komen. Net als in het wild, waar ze hoog in de bomen op zoek gaan naar hun eten. Verder hebben we ze wat doeken gegeven die ze nat kunnen maken en bakjes om met water te spelen.'

Andere dieren en bezoekers

Ook op de andere dieren in Apenheul wordt met de warmte extra goed gelet. Zo zorgen de dierverzorgers voor voldoende water en schaduwrijke plekken voor de dieren. Hetzelfde geldt voor bezoekers. Parkmanager Erwin Cheizoo vertelt: 'Onze gasten kunnen in het park gratis water tappen. Daarnaast hebben we extra verkooppunten met gekoelde flesjes water ingericht. En we hebben geluk dat Apenheul in zo’n bosrijke omgeving ligt. We krijgen regelmatig van bezoekers te horen dat ze het hier goed uithouden op warme dagen. Er zijn schaduwplekken in overvloed.'

