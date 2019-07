Brandweer koelt mestkuikenstal vanwege grote hitte

Een mestkuikenstal aan de Drieenhuizerweg in Kootwijkerbroek is woensdag zo heet geworden, dat de brandweer het dak van de stal koelt.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat hem niet bekend was of er mestkuikens omgekomen zijn in de hitte.

'We hebben een tankautospuit en een waterwagen ingezet. Dit is de eerste melding op dit gebied die we gekregen hebben. Maar ik kan me voorstellen dat dit vaker zal gebeuren. De temperatuur loopt hoog op en koelt 's avonds maar langzaam af in dit soort grote stallen', aldus de woordvoerder.