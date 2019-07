Het wordt 40 graden, maar in Velp bakken ze vandaag oliebollen

Het is niet direct het eerste waar je aan denkt tijdens dagen waarop de temperatuur kan oplopen tot 40 graden. En toch worden er bij bakkerij Teunissen in Velp donderdag volop oliebollen gebakken. Dat doen ze ter gelegenheid van de traditionele Velleper Donderdag.

Het centrum van Velp vormt op deze Velleper Donderdagen in de zomer jaarlijks het decor van een grote braderie waarbij uitbaters van tientallen marktkramen duizenden bezoekers verwelkomen. Toch zal het er dit jaar vanwege de hitte anders uitzien. 'We hebben een afgeslankt programma', zegt organisator Jan Huurman.

Oliebollen horen er bij

Waar de bezoekers van de 39ste Velleper Donderdag zeker op kunnen rekenen zijn de oliebollen van bakkerij Teunissen. 'Die horen er al vanaf het begin bij, mensen willen gewoon oliebollen op deze dag', zegt Carin Teunissen.

Even hebben ze overleg gevoerd of ze in de bloedhitte buiten wel met hun hoofd boven het vet zouden moeten hangen. 'Maar we doen het gewoon. We kunnen de mensen niet laten zitten.'

Bovendien zijn oliebollen die gebakken worden in tropische temperaturen volgens de bakkersvrouw veel lekkerder. 'Het deeg rijst in de hitte veel beter dan in de winter. Daardoor smaken ze ook eigenlijk veel lekkerder', verzekert Teunissen.