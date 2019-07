Danny (23) vindt een baan dankzij jongerencoach: 'Dit voelt als een overwinning'

door Madelien Jansen

De bedoeling is dat diverse gemeenten, FERM Stedendriehoek, het ministerie van OCW, de provincie en het bedrijfsleven gaan bijdragen aan het jongerencoachingsproject. 'Onder voorbehoud van een stukje financiering wordt 2GetThere straks uitgerold in meerdere gemeenten binnen de Stedendriehoek', aldus projectmanager Susanne ten Doesschate.

Jongeren helpen jongeren

De kracht van 2GetThere is volgens jongerencoach Kim Witbraad (28) vooral dat jongeren geholpen worden door leeftijdsgenoten. Ze is één van de coaches in Apeldoorn en zelf ook ervaringsdeskundige. Jarenlang was ze verslaafd aan wiet. Ze begeleidt op dit moment zo'n tien plaatsgenoten. Wekelijks spreken ze af, op allerlei plekken in de stad. In een koffietentje, op het station of in het park. Tussendoor kunnen jongeren haar what's appen als ze ergens mee zitten.

Bekijk hier hoe jongerencoach Kim haar plaatsgenoot Danny een handje helpt:



Volgens Danny Otterloo (23) is het vooral prettig om niet tegenover een hulpverlener te zitten, maar naast een ervaringsdeskundige. De twintiger klopte in september aan bij 2GetThere, omdat hij vastliep in zijn werk. 'Ik deed op dat moment dagbesteding, maar ik had het gevoel dat ik meer kon.'

Zelf lukte het hem niet om een nieuwe baan te vinden. Samen met Kim slaagde hij daar onlangs wel in. 'Dit voelt als een overwinning.' Als ICT'er heeft hij inmiddels ook zijn eerste contract binnengesleept.

Meer voortijdig schoolverlaters

Ten Doesschate is blij dat de coaches ook weer in Zutphen aan de slag gaan. 'Helaas moesten we na drie jaar stoppen door financiële problemen van de gemeente.' Doordat Zutphen de subsidie met twee derde verminderde, stopte het project in januari. De resultaten in Zutphen waren goed, waardoor het voor 2GetThere extra lastig was om de stekker eruit te trekken. 'We vonden dat heel pijnlijk, dat we trajecten in Zutphen moesten stoppen'.

Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Stedendriehoek stijgt al drie jaar op rij. Dit zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Je hebt een startkwalificatie als je een MBO2, 3 of 4, havo of VWO diploma haalt. Zutphen heeft in vergelijking tot omliggende steden als Apeldoorn en Deventer relatief veel voortijdige schoolverlaters.

Ten Doesschate streeft naar een herstart in januari, maar Zutphense jongeren kunnen zich alvast aanmelden. Ze verwacht veel animo. In 2018 bereikte 2GetThere een kleine honderd jongeren in de Hanzestad. 'Er zijn veel Zutphense jongeren die met zware problemen kampen. We zien dat deze jongeren niet altijd goed aangesloten zijn op de reguliere hulpverlening. Onze laagdrempelige ondersteuning is dan vaak een mooie eerste stap om daarna eventueel op te schakelen.'

Voor wie is 2GetThere?

Jongeren tussen de 14 en 30 jaar kunnen aankloppen bij de organisatie. 'Meestal lopen ze vast in de maatschappij. Bijvoorbeeld door motivatie of problemen met drugs. Ze weten niet waar ze moeten beginnen, zijn of dreigen uit te vallen op school, stage of werk en willen daar hulp bij', aldus Ten Doesschate.

Luister hier naar het verhaal van jongerencoach Kim Witbraad:

2GetThere is in 2009 gestart in Arnhem. Vervolgens is het project uitgerold in de gemeenten Renkum, Rheden, Emmen, Borger Odoorn, Coevoerden, Zutphen en Apeldoorn. In 2020 hoopt het project in alle gemeenten in de Stedendriehoek actief te worden. Hieronder vallen Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen en Deventer.

