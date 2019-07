Petitie tegen bomenkap Groesbeekse bossen: 'Je ziet je jeugd verdwijnen'

'Stop de massale kaalslag in onze Groesbeekse bossen', staat er boven de petitie die door Hans Peters is opgezet. Inmiddels zijn er al ruim 400 handtekeningen verzameld. Peters maakt zich zorgen over de werkwijze van Staatsbosbeheer: 'Ik ben in Groesbeek opgegroeid met de bossen. Je ziet je jeugd verdwijnen.'

door Sven Strijbosch

Bomenkap in Groesbeek is al veel langer een thema, maar Staatsbosbeheer is zich van geen kwaad bewust. Boswachter Lydie van Santen zegt dat er niet meer kap plaatsvindt dan anders en daarnaast is het simpelweg nodig: 'Je moet het bos verjongen, dat is een van onze taken. Bomen leven lang, maar niet oneindig. Het is niet gezond om alleen maar bomen uit dezelfde jaren te hebben.'

Kas van Staatsbosbeheer spekken

Toch spreekt de initiatiefnemer van de petitie, eveneens raadslid voor Sociaal Groesbeek, van een ware kaalslag. 'Als je nu door het bos loopt zie je allemaal rode punten op bomen staan. Die gaan er allemaal aan', zegt hij bezorgd. Peters denkt dat de kap vooral goed is voor de portemonnee van Staatsbosbeheer en wil het daarom een halt toeroepen.

Eerder trok zijn partij al aan de bel in de gemeenteraad, maar nu wordt er dus naar een zwaarder, publiek middel gegrepen. Gesteund door inmiddels ruim 400 ondertekenaars. 'Ik ben een boswachterszoon en bezorgd', reageert Han Jonkers. 'Het bos is het belangrijkste wat wij in de natuur hebben', zegt Michael Thelosen onder de petitie.

'Dit gebied is in een ver verleden al aangewezen als een plek om te mogen kappen', vervolgt de boswachter. 'Het college van burgemeester en wethouders is onlangs langs geweest om te kijken wat we doen en waarom. Je hoopt dat het ook doorsijpelt bij partijen in de gemeenteraad.' De boswachter wil ook het gesprek met Sociaal Groesbeek aan.

Geld gemoeid met kap

Dat met de kap geld gemoeid is, is geen geheim, zo stelt de boswachter. Naast de subsidies vanuit het Rijk en de provincies haalt Staatsbosbeheer meer dan de helft van haar omzet uit eigen inkomsten. In 2018 had Staatsbosbeheer landelijk een omzet van 197 miljoen euro. Bijna 27 miljoen euro kwam vanuit het Rijk, 63 miljoen euro waren bijdrages vanuit de provincies en 108 miljoen euro werd zelfstandig binnen gehaald. 'We willen de gekapte bomen natuurlijk wel goed gebruiken', zegt Van Santen doelend op de verkoop.

Na de zomer brengt ook de gemeenteraad van Berg en Dal een bezoek aan Staatsbosbeheer in het gebied. De petitie-initiatiefnemer van Sociaal Groesbeek wil de handtekeningen dan meenemen als blijk van zorg. 'Ze zijn schandalig bezig en niet te stoppen. Ik zie her en der wel nieuwe bomen, maar het duurt tientallen jaren voordat die zijn volgroeid. Groesbeek staat bekend om de natuur en het toerisme. Je jaagt op deze manier ook toeristen weg', besluit Peters.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier