'Haal mosquito terug naar Nijmegen in strijd tegen raddraaiers'

De mosquito is in het verleden al in meer gemeenten opgehangen. Foto: ANP

Als het aan het Nijmeegse raadslid Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU ligt, is het heel snel afgelopen met overlast van hangjongeren in de wijk Tolhuis. Hij wil dat de zogenoemde mosquito terugkeert. Met een hoog, vervelend geluid worden hangjongeren daarmee weggejaagd.

door Sven Strijbosch

'Er is daar al heel lang sprake van overlast. Het loopt de spuigaten uit', stelt Eigenhuijsen. Het gaat dan voornamelijk over hangjongeren rond de 44e straat. Eerder trokken bezoekers van het creatief centrum al aan de bel bij Omroep Gelderland. Tijdens de jaarwisseling was er op last van burgemeester Hubert Bruls een vuurwerkverbod van kracht om overlast de kop in te drukken.

'Lijkt op een vrijstaat'

Niet alleen tijdens de jaarwisseling is er dus ernstige overlast, maar ook in de rest van het jaar. 'Harde muziek, toeteren, rondrijdende scooters en drugsdealen', somt Eigenhuijsen op. 'Het lijkt wel of er een soort vrijstaat ontstaat.'

De politicus koppelt de overlast ook aan de gebiedsverboden die inmiddels in Hatert worden uitgedeeld. Burgemeester Bruls zag zich genoodzaakt in te grijpen door ernstige overlast, voornamelijk rond het Cruyff Court aan de Couwenbergstraat. Raddraaiers krijgen daar een gebiedsverbod als ze de fout in gaan. 'De overlast in Tolhuis lijkt sindsdien toegenomen', constateert het raadslid.

De mosquito hing eerder bij winkelcentrum Meijhorst om overlast van jongeren in te perken. Het apparaat werd in 2007 bij wijze van proef opgehangen en in 2010 weggehaald na kritiek. Zo was er twijfel of de mosquito wettelijk gezien ingezet mag worden. Het hoogfrequent geluid dat ermee wordt afgegeven is vooral voor jongeren tot 25 jaar vervelend.

Toezicht en gebiedsverboden

Eigenhuijsen ziet ondanks de eerdere kritiek de mosquito toch als een ideale oplossing. 'Desnoods hangen we ze door de hele stad op overlastplekken.' Naast de mosquito vraagt het raadslid ook om extra toezicht en, net als in Hatert, om gebiedsverboden voor raddraaiers. Het verzoek krijgt waarschijnlijk na de zomer pas een reactie in verband met het reces.

