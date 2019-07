In december duidelijkheid over mogelijke fusie Scherpenzeel met Barneveld

In december moet er meer duidelijkheid zijn over de mogelijke fusie van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld. Dat schrijft de commissaris van de koning, John Berends, in een brief aan de twee gemeenten.

door Gerwin Peelen

Er zijn twee mogelijkheden die worden verkend; of Scherpenzeel blijft zelfstandig of het fuseert met de gemeente Barneveld. Los van de gemeenteraad moet ook het Gelders college volgens Berends 'voldoende vertrouwen hebben in het besluit over te volgen koers.'

Fel debat

Jaren geleden probeerde Scherpenzeel een fusie te bewerkstelligen met de gemeenten Woudenberg en Renswoude, maar in die laatste gemeente was toen onvoldoende draagvlak. De gemeente liet onlangs een onderzoek doen naar de toekomstvisie van Scherpenzeel, het debat daarover was fel.

Burgemeester Harry de Vries merkte toen op dat de vergadering in een politieke stijl werd gevoerd die niet de zijne is 'De integriteit van uw burgemeester komt daarmee in het geding', stelde de burgemeester. 'En dat komt niet door mijn handelen, maar door uw optreden.'

