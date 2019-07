Steenfabriek Velp na decennia van leegstand weer in gebruik

Al sinds de jaren tachtig ligt de steenfabriek in Velp er verlaten bij, maar donderdag is er voor het eerst weer activiteit op het terrein. Steenfabriek Rheden heeft zijn intrede genomen en brengt nieuw leven in de fabriek. Tot grote teleurstelling van de gemeente.

door Wim van Amerongen

Donderdagochtend begonnen de werkzaamheden in de oude fabriek. Een enorm spandoek met 'Watergebonden bedrijventerrein Rheden in ontwikkeling' wordt opgehangen en een bulldozer rijdt af en aan. Vastgoedbeheer OmRo die het gebied beheert, is blij dat er eindelijk weer leven in de brouwerij is. Het plan van OmRo is om een energieneutrale steenfabriek te bouwen.

Informatiecentrum

Op een steenworp afstand, in het gemeentehuis van Rheden, zijn ze minder blij. Al jaren zijn ze samen met partnergemeentes, provincie en natuurorganisaties bezig om een rivierklimaatpark te realiseren. De uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek worden klaargemaakt voor duurzaamheid, recreatie en natuur.

De oude steenfabriek van Velp zou volgens de plannen omgetoverd worden in een informatiecentrum. 'We hebben nog geen concrete plannen van OmRo ontvangen, dus voor nu gaan we uit van de huidige plannen voor een rivierklimaatplan. Als er door OmRo een fabriek gebouwd wordt dat past in het bestemmingsplan heb ik me daar aan te houden', aldus Ronald Haverkamp.

Wachten op definitief plan

Ondanks alle plannen om de natuur en recreatie langs de IJssel te verbeteren, is het bestemmingsplan van de steenfabriek nooit gewijzigd. OmRo heeft daarom geheel andere plannen met de fabriek. 'Als het aan ons ligt komt hier gewoon een steenfabriek. De gemeente heeft decennialang de tijd gehad om het bestemmingsplan te wijzigen en heeft dat niet gedaan', aldus Witte. Toch ziet Haverkamp dat niet als een fout. 'Er worden al twintig, dertig jaar lang plannen gemaakt en weer van tafel geveegd. Wij gaan de bestemming pas aanpassen als er een definitief plan komt.'

Dat er vanuit de overheid plannen zijn voor het rivierklimaatpark maakt volgens Witte weinig verschil. 'De wethouder zou juist blij moeten zijn. Er komt een moderne fabriek die zorgt voor werkgelegenheid, een betere economie en voor een locatie voor woningen.' Wel is Witte bereid om te kijken of de plannen voor het klimaatpark kunnen passen in combinatie met de steenfabriek.

Het is niet voor het eerst dat er plannen zijn voor de oude steenfabriek. Zo had Riverstone plannen voor een woonwijk. Later had transportbedrijf Rota plannen om een overslagcentrum te maken. Beide plannen verdwenen van tafel. Witte schat de kansen voor de zelfvoorzienende steenfabriek een stuk beter in.