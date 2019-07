Kinderdagverblijven moeten beter anticiperen: 'Die hitte is niet nieuw'

'Het besluit van Doomijn is verstandig', zegt voorzitter Gjalt Jellesma van BOinK. 'Jonge kinderen kunnen veel lastiger hun eigen temperatuur reguleren. Daarnaast zorgt warme lucht voor een slechtere luchtkwaliteit; het stikstofgehalte wordt hoger. Aangezien de longen van baby's nog volop in ontwikkeling zijn, is dat gewoon ontzettend slecht.'

De beslissing heeft echter ook een keerzijde. De organisatie ontving al verschillende telefoontjes van bezorgde ouders die nu met de gebakken peren zitten. Zij begrijpen het besluit om de deuren te sluiten voor jonge kinderen, maar zeggen ook dat het niet gemakkelijk is alternatieve opvang te regelen. De vakantieperiode maakt dat almaar lastiger.

'De oppas is inmiddels misschien ook al met vakantie. Het hele idee van een kinderopvang is dat ze te allen tijde kinderen kunnen opvangen', aldus Jellesma.

'Opvangcentra moeten zich aanpassen'

Hij erkent dat de situatie nu anders is, maar volgens hem is het wel tijd dat opvangcentra anticiperen op de extreme weersomstandigheden. 'Die tropische hitte is niet nieuw. Vorig jaar zagen we ook al kinderdagverblijven die dichtgingen en dit jaar is ook écht niet de laatste keer. Op een gegeven moment moet de kinderopvang zich gewoon aanpassen aan het veranderende klimaat', stelt de voorzitter.

Verder voegt Jellesma toe dat hij het klinkklare onzin vindt dat een kinderopvangcentrum geen gebruik kan maken van airco's. Volgens de Doomijn-bestuurder zou een airconditioning funest zijn voor de gezondheid van baby's. 'Hij kletst uit zijn nek. Als je een goed aircosysteem hebt, geïnstalleerd door professionals die weten waar ze mee bezig zijn, dan is dat gewoon meer dan prima', besluit hij.

