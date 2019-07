Auto na auto in de fout op vernieuwde Waalkade

door Sven Strijbosch

De gemeente Nijmegen waarschuwt: het wordt nu nog slechts in de gaten gehouden, maar uiteindelijk gaat men over tot handhaving. De boete voor het passeren van een geslotenverklaring bedraagt bijna 100 euro. 'We hebben het besluit genomen en dat is niet voor niets. Er staan gewoon borden', benadrukt een woordvoerder. 'Maar mensen moeten natuurlijk ook gewoon even wennen aan de nieuwe situatie.'

Foto: Omroep Gelderland

De Waalkade heeft door de herinrichting lange tijd volledig dichtgezeten. Direct na het afronden van de werkzaamheden waren er de Vierdaagsefeesten. 'De nieuwe situatie is er dus pas een paar dagen. Mensen denken: de kade is weer open en we kunnen er weer overheen', aldus de gemeente. Vooralsnog krijgen automobilisten even de tijd om te wennen.

Dit najaar camera's

Dit najaar wil de gemeente camera's gaan ophangen om overtreders te kunnen beboeten. Tot die tijd kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren en agenten een oogje in het zeil houden en desnoods overgaan tot het uitdelen van boetes. Nijmegen is op dit moment met het Openbaar Ministerie in overleg over de camera's en juiste bekeuring.

De autoluwe Waalkade is onderdeel van een grondige metamorfose. In driekwart jaar is de Nijmeegse Waalkade omgetoverd tot een groene verblijfsplek aan het water. Landschapsarchitect Mathieu Schouten benadrukte meerdere malen dat auto's daar simpelweg niet bij horen. Enkel het busverkeer kan dus nog over de kade rijden.

