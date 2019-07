Hitterecord-huisarts fotografeerde in de oorlog laatste Duitsers in Warnsveld

Huisarts Jan Thate (1906-1995) staat weer volop in de belangstelling omdat het door hem in de oorlog gemeten hitterecord dreigt te sneuvelen. In Warnsveld werd het op woensdag 23 augustus 1944 bloedheet met 38,6 graden en dat record bleef bijna 75 jaar overeind en dus gekoppeld aan het plaatsje bij Zutphen. Wat veel mensen niet weten is dat Thate een veelzijdig man was die veel fotografeerde in en om Warnsveld. Hij maakte in 1945 stiekem foto's van de laatste Duitsers die vlak voor de bevrijding in het dorp rondliepen.

Weerstation in achtertuin

Thate had in de grote achtertuin van zijn huis aan de Rijksstraatweg in Warnsveld een klein meetstation dat hij dagelijks controleerde. Hij werkte officieel als amateur-weerkundige voor het KNMI. De drukke huisarts (hij had zijn praktijk in Warnsveld van 1935 tot 1970) die ook schilderde en tekende, aan sterrenkunde en archeologie deed, was veel op pad en maakte dan van de gelegenheid gebruik om het dagelijks leven in en om het dorp met zijn fotocamera vast te leggen. Ruim 350 foto's van zijn hand zijn opgenomen in de beeldbank van het Regionaal Archief Zutphen.

Het weerstation in de ondergelopen tuin van Jan Thate, links zijn vrouw Leneke - Foto: J.B. Thate/Regionaal Archief Zutphen

Huisarts en 'oorlogsfotograaf'

In de Tweede Wereldoorlog werkte Thate mee met het plaatselijk verzet en na de oorlog was hij drijvende kracht achter de wederopbouw van het dorp. Begin april 1945 maakte hij stiekem foto's van de laatste Duitse militairen die aan Bonendaal in Warnsveld om een huis heen lopen. De huisarts fotografeerde (veel meer op zijn gemak) ook Canadese bevrijders onder meer op de Vordensebinnenweg.

Jan Thate - Foto Collectie Zeijlemaker/Stedelijke Museum Zutphen

