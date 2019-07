Regio Achterhoek wil huizen voor starters en ouderen

'We hebben in de Achterhoek een serieus tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen', aldus wethouder Ben Hiddinga van Oude IJsselstreek en voorzitter van de thematafel Wonen en Vastgoed binnen de regionale samenwerking 8RHK Ambassadeurs. De colleges van eerder genoemde gemeenten willen een kwaliteitsslag maken in het woningaanbod en richten zich daarbij op drie regionale kwaliteitscriteria. De behoefte tot een nieuwe woning moet lokaal aantoonbaar zijn, verbouw van leegstaande gebouwen krijgt voorrang en bouwen binnen bestaande kernen gaat voor uitbreiding.



Door de criteria en eventuele aanvullende gemeentelijke eisen moet het woningtekort voor specifieke groepen slinken. 'Vooral starters hebben moeite een huis te vinden, terwijl we onze jongeren willen behouden voor de Achterhoek', geeft wethouder Hiddinga aan. 'Tegelijk zien we dat op dit moment het aantal huishoudens nog groeit, waardoor we meer woningen kunnen bouwen dan in eerdere prognoses. Daarmee krijgen we ruimte om juist die woningen te bouwen waar behoefte aan is.'