Dode in Nigtevecht is Albanese politicus Lato

Lato's stoffelijk werd vrijdagmiddag aangetroffen. Zondag bracht de politie naar buiten dat het om het lichaam van een 43-jarige Albanees ging die door zijn familie als vermist werd opgegeven.

Lato is door een misdrijf om het leven gekomen, zo is duidelijk geworden. Zijn lichaam heeft enkele dagen in het water gelegen.

Drie vlaggen

De Albanees verbleef de afgelopen jaren in een afgelegen huis in Afferden, in de gemeente Druten.

Buiten op het terrein wapperen de vlag van Nederland en de Verenigde Staten en die van Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid. Lato had zichzelf uitgeroepen tot president van deze regio.

Flinke schulden

Volgens mensen in zijn omgeving had Lato bij bedrijven en particulieren schulden die in de miljoenen euro's liepen. 'Hij bracht veel geld contant de grens met Albanië over', liet diplomaat Jeroen Zandberg afgelopen weekend al weten. 'Hij deed zaken met ondernemers die geen btw betalen. Daardoor sloot hij een aantal schimmige deals.'

Onder meer grote bedrijven en overheden zouden grote sommen geld aan hem hebben uitgeleend en niet hebben teruggezien. In april zou Lato persoonlijk failliet zijn verklaard door de rechtbank in Zutphen.

Vragen bij politie

De politie laat weten nog op zoek te zijn naar informatie die meer duidelijkheid geeft over het tijdstip van Lato's overlijden. 'Maar ook andere informatie die een beeld geeft over het leven van Festim Lato of belangrijk kan zijn voor het onderzoek is welkom', geeft de politie aan.

Zie ook: Lichaam Albanese politicus niet in Nijmegen, maar bij Nigtevecht aangetroffen