Olympische Spelen over één jaar: Hoeveel Gelderse medailles?

Over precies een jaar beginnen de Olympische Spelen in Tokyo.

Voor veel Gelderse sporters moet dit het hoogtepunt van hun carrière worden. Zo wil Annemiek van Vleuten uit Wageningen voor de derde keer meedoen aan de Spelen. In 2012 reed ze in dienst van Marianne Vos, die goud pakte. Vier jaar later in Rio leek ze op weg naar goud, maar viel ze zwaar in de laatste afdaling. Olympisch goud staat nu bovenaan haar verlanglijst. Ze mikt zowel op de tijdrit als op de wegwedstrijd. Van Vleuten ging deze week alvast op verkenning.

Dafne Schippers aast ook op Olympisch goud. In 2016 haalde de atlete uit Oosterbeek zilver op de 200 meter. Ook Laura Smulders uit Horssen won bij het BMX alles wat er te winnen valt, maar goud op de Spelen lukte haar nog niet. Op 18-jarige leeftijd haalde ze al wel brons in 2012 en door een val miste ze het podium in 2016. Haar jongere zus Merel aast ook zeker op eremetaal, net als Niek Kimman uit Arnhem en Judy Baauw uit Zoelmond.

Wat de atleten betreft zullen ook Sifan Hassan, Anouk Vetter en Nadine Visser uit Arnhem dromen van Olympische medailles. In 2016 lukte dat voor geen van hen. Nadine Visser (links) en Anouk Vetter

In de dressuurploeg zitten ook altijd kanshebbers op het podium, met onder meer Edward Gal en Hans-Peter Minderhoud uit Oosterbeek.

De enige Gelderse sporter die in 2016 goud won, baanwielrenster Elis Ligtlee uit Eerbeek, is inmiddels gestopt. foto: ANP