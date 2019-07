TERUGLEZEN | Zo ging Gelderland om met een snikhete dag

Heb jij een foto of video voor ons liveblog? Of een tip? Stuur een appje! WhatsApp 06 - 220 543 52.

20:10: Dit hitteblog is afgelopen. Lees hieronder terug hoe Gelderland de dag heeft doorstaan. Morgen houden we opnieuw bij hoe onze provincie omgaat met de warmte.

19.50: In de Achterhoek was het puffen geblazen vandaag. Onze collega's van REGIO8 maakten dit verslag:

18.41: Vitesse roept bezoekers van de wedstrijd tegen Sivasspor van vanavond op een flesje water mee te nemen vanwege de hitte.

18.30: In Wijchen heeft kort een heidebrand gewoed. De brandweer had de brand op het Munnekeveld snel onder controle.

17.05: De vrachtwagen van Edwin te Winkel registreerde een temperatuur van 42 graden in Zutphen.

Foto: Edwin te Winkel

16.40: Aan de Grootstalseweg in Nijmegen woedt een grote natuurbrand. Een kurkdroog weiland is daar in brand gevlogen. Lees er hier meer over.

16.25: De berm naast het treinspoor bij Hattem heeft woensdagmiddag vlam gevat. Het treinverkeer werd enige tijd stilgelegd. Iets verderop, ter hoogte van de A50, is eveneens een stuk berm in brand gevlogen.

Foto: Stefan Verkerk

16.18: Op zoek naar verkoeling? In het Slot Loevestein in Poederoijen wordt vrijdag een waterbommengevecht gehouden om af te koelen.

Foto: Slot Loevestein

16.05: De Oude Duikenburgse Dagen in Echteld worden ingekort vanwege de warmte. De markt wordt donderdag om 12.30 uur gesloten.

15.40: Drie ophaalbruggen over de Oude IJssel bij Terborg worden de komende twee dagen gekoeld. Door de hoge temperatuur bestaat volgens het Waterschap Rijn en IJssel de kans dat de bruggen uitzetten.

15.10: De orang-oetans in de Apenheul in Apeldoorn kregen vanmiddag een ijsje. En niet zomaar één, het was een reuze-waterijsje van maar liefst 20 kilo. Lees er hier meer over.

15:00: Het stokoude hitterecord van Warnsveld is verbroken. Na bijna 75 jaar moet het Achterhoekse dorp het stokje overdragen aan Gilze-Rijen. Nog nooit was het zo warm in Nederland: 38,8 graden.

14.45: In Doetinchem vermaken kinderen zich met de Playfountain. De fontein is vandaag geopend in het centrum van de stad.

Foto: Omroep Gelderland

14.15 In Kootwijkerbroek raakte een kuikenstal oververhit. De brandweer kwam eraan te pas om de boel te koelen.

Foto: AS Media

13.40 Monica Thate staat op de plek waar haar vader bijna 75 jaar geleden het nationale hitterecord mat (38,6 graden).

Foto: Omroep Gelderland

13.25 Hoe bescherm jij je tuin tegen de zon? Teun van Twist doet het zo.

Foto: Teun van Twist

13.15 Honden in het zwembad.

Foto: Ingrid Zweers en Jessica Veldhuis

12.50 Alg weg. De gemeente Maasdriel heeft alg weg laten halen bij zwemlocatie de Zandmeren.

12.35 Record gebroken. Het is de warmste 24 juli ooit gemeten. In Gilze-Rijen steeg het kwik tot 36,1 graden celsius. Het vorige dagrecord stond op 35,5 graden. Het nationale hitterecord staat overigens nog steeds op naam van het Gelderse Warnsveld. Daar werd het op 23 augustus 1944 maar liefst 38,6 graden.

12.30 Even pauze. Deze sloopwerkers in het buitengebied van Gendringen hebben een plekje in de schaduw opgezocht om te lunchen.

12.25 Spot de parasol. Tussen Arnhem en Nijmegen wordt aan de weg gewerkt. Deze klussers zoeken de schaduw op.

12.15 Plons! Deze jongens in Toldijk hebben een container gevuld met water om koel te blijven.

12.00 Ook het asfalt heeft het warm. Door de hitte wordt pas aangelegd asfalt langzamer hard. Deze kruising bij de Oranjewachtstraat zou eigenlijk morgen open gaan. Maar door de hitte, gaat de weg maandag pas open, staat op de website van de gemeente.

Foto: Omroep Gelderland

11.15 Kasteel Wijchen is dicht vanwege de tropische hitte. Pas zaterdag opent het museum haar deuren weer.

10.53 De brandweer verhoogt het natuurbrandrisico van fase 1 naar fase 2. Dat betekent dat branden in de natuur zich op dit moment sneller kunnen uitbreiden. De brandweer roept mensen dan ook op extra alert te zijn en bij het zien van een brand direct 112 te bellen.

10.45 De hoge temperaturen hebben ook de rechtszaal bereikt. Bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoeven leden van de raadkamer vandaag niet in toga te verschijnen.

10.16 Zwemmen in de open lucht is natuurlijk een fijne gedachte met dit warme weer, maar let op waar je te water gaat. Op de website zwemwater.nl is terug te zien op welke plaatsen beter niet gezwommen kan worden of waar het extra oppassen geblazen is.

In het Wylerbergmeer in Beek (gemeente Berg en Dal) geldt sinds 17 juni bijvoorbeeld een permanent zwemverbod in verband met werkzaamheden.

Voor De Lentse Plas in Lent geldt een waarschuwing: de bodem kan vanaf de waterkant steil aflopen waardoor je sneller in diep water kunt komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. In het Zwanenbad in de Huissensche Waarden geldt eenzelfde waarschuwing.

Wanneer het langdurig warm blijft kunnen zwemlocaties afgekeurd worden. Als de temperatuur van het water oploopt stijgt het aantal algen in plassen en meren en kan blauwalg ontstaan. Let dus goed op borden die waarschuwen voor blauwalg.

Foto: ANP

10.03 Hoe houd je de hitte buiten? Mascha van Essen uit Apeldoorn heeft een creatieve manier bedacht. Ze hangt gekleurde lakens buiten om de warmte wat te weren. En dat lijkt te werken. 'Normaal is het richting de 28 graden, vanmorgen was het 23,5 graden. Ik houd alles dicht', zegt ze.

Foto: Mascha van Essen

09.52 De struintocht door het Munnikenland rond Slot Loevestein gaat niet door. Staatsbosbeheer, dat voor zo'n tocht gids aanlevert, heeft vanwege de hitte een streep door de plannen gezet.

09.39 Ome Joop's Tour ging deze ochtend wat vroeger van start. Sinds maandag fietsen 155 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar door de provincie. Marcel Legerstee legde vanmorgen op Radio Gelderland uit dat de organisatie de temperatuur goed in de gaten houdt.

09.14 Van Amerongen Berging helpt mensen vandaag nóg sneller dan gebruikelijk van de weg. Verslaggever Vera Eisink sprak met een medewerker.

08.43 Laurent de Vries, bestuurder van Stichting Viattence, legde al eerder op Radio Gelderland uit hoe je ervoor kunt zorgen dat ook ouderen beschermd blijven tegen de hitte. 'Ga naar ze toe, kijk hoe de huiskamertemperatuur is. Breng een kopje bouillon', raadde hij aan.

08.20 Wie vandaag graag verkoeling opzoekt, kan op meerdere plekken terecht. Een museum of kerk, bijvoorbeeld.

07.48 Dinsdag was het de warmste 23 juli ooit gemeten: het werd 31,7 graden in De Bilt. In Warnsveld houden ze intussen het hart vast. Het absolute warmterecord (38,6 graden) staat immers al bijna 75 jaar op naam van die Gelderse plaats.

07.19 Kinderopvang Doomijn sluit vanaf vandaag de deuren voor kinderen onder 2 jaar. Locaties in Apeldoorn, Harderwijk, Hattem, Beekbergen en Klarenbeek heten tot vrijdag wel jonge kinderen welkom, maar het gezondheidsrisico voor baby's wordt te hoog geacht.

07.00 Niet alleen voor mensen kan de hitte een plaag zijn, ook dieren kunnen er veel last van hebben. Dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen gaf dinsdag op Radio Gelderland al tips om dieren te beschermen tegen de extreme temperaturen.

06.30 De meteorologen van MeteoGroup verwachten een bloedhete dag in de provincie. De temperatuur kan oplopen tot 37 of 38 graden, zo is de voorspelling. Lokaal zou het zelfs nog iets warmer kunnen worden.