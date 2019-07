HITTEBLOG | Zo gaat Gelderland om met een snikhete dag

Heb jij een foto of video voor ons liveblog? Of een tip? Stuur een appje! WhatsApp 06 - 220 543 52.

10.16 Zwemmen in de open lucht is natuurlijk een fijne gedachte met dit warme weer, maar let op waar je te water gaat. Op de website zwemwater.nl is terug te zien op welke plaatsen beter niet gezwommen kan worden. Zo is het Wylerbergmeer in Beek (gemeente Berg en Dal) op dit moment geen veilige zwemplek en wordt afgeraden te zwemmen in De Lentse Plas in Lent en het Zwanenbad in de Huissensche Waarden.

Op de bovenstaande plekken geldt al langer een negatief zwemadvies. Als het langdurig warm blijft dreigen meer plekken afgekeurd te worden en dat heeft dan weer alles te maken met de warmte. Als de temperatuur van het water oploopt stijgt het aantal algen in plassen en meren en kan blauwalg ontstaan. Let dus goed op borden die waarschuwen voor blauwalg.

Foto: ANP

10.03 Hoe houd je de hitte buiten? Mascha van Essen uit Apeldoorn heeft een creatieve manier bedacht. Ze hangt gekleurde lakens buiten om de warmte wat te weren. En dat lijkt te werken. 'Normaal is het richting de 28 graden, vanmorgen was het 23,5 graden. Ik houd alles dicht', zegt ze.

Foto: Mascha van Essen

09.52 De struintocht door het Munnikenland rond Slot Loevestein gaat niet door. Staatsbosbeheer, dat voor zo'n tocht gids aanlevert, heeft vanwege de hitte een streep door de plannen gezet.

09.39 Ome Joop's Tour ging deze ochtend wat vroeger van start. Sinds maandag fietsen 155 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar door de provincie. Marcel Legerstee legde vanmorgen op Radio Gelderland uit dat de organisatie de temperatuur goed in de gaten houdt.

09.14 Van Amerongen Berging helpt mensen vandaag nóg sneller dan gebruikelijk van de weg. Verslaggever Vera Eisink sprak met een medewerker.

08.43 Laurent de Vries, bestuurder van Stichting Viattence, legde al eerder op Radio Gelderland uit hoe je ervoor kunt zorgen dat ook ouderen beschermd blijven tegen de hitte. 'Ga naar ze toe, kijk hoe de huiskamertemperatuur is. Breng een kopje bouillon', raadde hij aan.

08.20 Wie vandaag graag verkoeling opzoekt, kan op meerdere plekken terecht. Een museum of kerk, bijvoorbeeld.

07.48 Dinsdag was het de warmste 23 juli ooit gemeten: het werd 31,7 graden in De Bilt. In Warnsveld houden ze intussen het hart vast. Het absolute warmterecord (38,6 graden) staat immers al bijna 75 jaar op naam van die Gelderse plaats.

07.19 Kinderopvang Doomijn sluit vanaf vandaag de deuren voor kinderen onder 2 jaar. Locaties in Apeldoorn, Harderwijk, Hattem, Beekbergen en Klarenbeek heten tot vrijdag wel jonge kinderen welkom, maar het gezondheidsrisico voor baby's wordt te hoog geacht.

07.00 Niet alleen voor mensen kan de hitte een plaag zijn, ook dieren kunnen er veel last van hebben. Dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen gaf dinsdag op Radio Gelderland al tips om dieren te beschermen tegen de extreme temperaturen.

06.30 De meteorologen van MeteoGroup verwachten een bloedhete dag in de provincie. De temperatuur kan oplopen tot 37 of 38 graden, zo is de voorspelling. Lokaal zou het zelfs nog iets warmer kunnen worden.