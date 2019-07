Nog nooit zo warm op 23 juli, maar niet in Deelen

In Deelen bij Arnhem werd het vandaag 32,8 graden, maar zes jaar geleden kwam het kwik tot 33,3.

In de andere twee officiële KNMI-meetstations in Gelderland ging het dagrecord van 23 juli 2013 er wel aan: Herwijnen kwam tot 32,5 en in Hupsel bij Eibergen werd het het heetst: 33,5 graden.

Het is in Nederland op grote schaal tropisch, meldt Weeronline. Het warmst is het tot nu toe in Eindhoven met 34,6 graden.

Woensdag en donderdag wordt het nog heter.

Het oude landelijke warmterecord voor deze datum stamt uit 2013. Toen werd het in De Bilt 31,6 graden. Het landelijke warmterecord, gemeten over alle weerstations, voor 23 juli is 35,0 graden. Dit werd gemeten in 1911 in Maastricht.

Record lonkt

Woensdag en donderdag loopt het kwik nog verder op. In het midden van het land wordt het 36 tot 37 graden. In het zuidoosten kan het lokaal 39 tot 40 graden worden. Ook dan is de kans op warmterecords groot. De kans is groot dat donderdag de boeken ingaat als de warmste dag ooit in Nederland.

