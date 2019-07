'Waar is de humor gebleven?', veel reacties op bordenaffaire Zwarte Cross

De discussie was aangezwengeld door rapper Sevn Alias die optrad op het festival in Lichtenvoorde. Hij maakte later melding van de borden op zijn Instagram. 'Dames en heren, ik support dit VOOR GEEN GOUD. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik mezelf nooit op dit festival vertoond.'

De ophef ging over een bord en een spandoek op het festivalterrein. De teksten Allah's afbakbar en Leve de kleurling! werden discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos gevonden.

'Bierdouche en pek met veren'

'Had deze oen voor zijn optreden dit geroepen was hij vast onthaald op een bierdouche en met pek en veren van het terrein gejaagd', reageert Ronnie Tempel op onze Facebook-pagina. 'De Zwarte Cross is het meest vreedzame festival dat er is, met humor dat elk geloof op de hak neemt, deze twee leuzen kwetsen niemand en zijn heerlijk satirisch.'

Sorry, snap jullie humor niet als het gaat om grappen over ‘geloof’ Meryem Isik

Maar niet iedereen is het met Ronnie Tempel eens. Meryem Isik schrijft: 'Sorry, snap jullie humor niet als het gaat om grappen over ‘geloof’. Maak niet uit welk geloof dan ook, daar hoor je GEEN grappen over te maken.'

Isik krijgt bijval van Esre Celik. 'Dan snappen vele niet wat humor inhoudt. Dit noem ik geen humor. Mensen met een andere huidskleur of geloof belachelijk maken. Dan mogen we wel in Nederland wonen, maar dit is onacceptabel.'

Rekening houden met elkaar werkt ook de andere kant op. Overal om gaan janken werkt niet mee Nancy de Groot

Ze zijn een roepende in de woestijn: 'Tsjonge, waar is de humor gebleven?', vraagt Han Melse zich af op Facebook. Hij krijgt bijval van onder anderen Nancy de Groot. 'Rekening houden met elkaar werkt ook de andere kant op. Overal om gaan janken werkt niet mee', vindt zij.

Column Özcan Akyol

Columnist Özcan Akyol besteedde dinsdag in zijn column in de kranten van De Persgroep aandacht aan de commotie: 'Dit incident toont vooral aan dat er kennelijk helemaal geen grapjes meer mogen gemaakt over de islam en andere nieuwkomers. De kleine pikkies en lange tenen vechten om voorrang, op het moment dat ze iets van vermeende ongelijkheid signaleren.'

De in Velp opgegroeide schrijver Marcel van Roosmalen vond er ook het zijne van. Op NPO Radio 1 zei hij over het weghalen van de teksten: 'Als je al niet tegen Allah's afbakbar kunt, waar kun je dan eigenlijk nog wel tegen?'

Reageerders nemen rapper Sevn Alias op de hak door te refereren aan het nieuwe album van Alias dat vrijdag uitkomt. Zelf zegt de rapper op Instagram daarover: 'A.S VRIJDAG MIJN VIERDE ALBUM SIRIUS. Wie is hier klaar voor?' Bart Wopereis reageert met: 'Wordt waarschijnlijk net zo slecht als je optreden bij de zwarte cross...'

