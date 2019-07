Het regent boetes voor brugspringers

De afgelopen weken is sprake van een recordaantal brugspringers. Waterschap Rijn en IJssel zegt dat al meer dan 30 mensen op heterdaad zijn betrapt en dat 28 mensen officiële waarschuwingen hebben gekregen. In voorgaande jaren werden zo'n 5 tot 8 waarschuwingen per zomer uitgedeeld. Omdat springen van een brug verboden en gevaarlijk is gaat het waterschap de komende tijd borden plaatsen.

door Melanie Lokate

'We snappen dat het heel stoer is om van een brug te springen. ‘t Is eens wat anders dan een saaie duikplank. Maar je rug of nek breken of met een boot in aanraking komen is niet cool!' zegt Waterschap Rijn en IJssel.

Volgens het waterschap zijn de gevaren voor veel brugspringers niet zichtbaar. Niet overal is het water even diep en op de bodem liggen soms oude fietsen, winkelkarretjes of andere scherpe voorwerpen waar je bovenop kunt springen. 'Het is niet alleen gevaarlijk, het is ook verboden.'

Extra controles

Handhavers van het waterschap gaan de komende tijd extra controleren op brugspringen. Daarnaast worden de komende tijd meer en duidelijkere borden geplaatst bij bruggen en vaargeulen. De boete voor brugspringen bedraagt 140 euro.

Zie ook: Meer controles op het water door warme weer