Grote verbouwing Johannes Fontanus College, dit staat de leerlingen te wachten

door Wim van Amerongen

Nu de vakantie begonnen is, liggen de gangen van het JFC er verlaten bij. Toch gebeurt er achter de schermen veel. In het voorjaar van 2020 staat er een enorme verbouwing op het programma. Het oude gedeelte van het gebouw wordt volledig verbouwd. 'Het gebouw zal helemaal gestript worden', vertelt directeur René Minderhoud.

Zie ook: Johannes Fontanus College vier jaar eerder op de schop

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Overlast

Omdat ongeveer de helft van het oppervlak wordt verbouwd, zal een groot deel van de leerlingen voor een schooljaar moeten wijken naar een andere locatie. 'We hebben van de gemeente de toezegging gehad dat we gebruik kunnen maken van het leegstaande gebouw van de Fraanjeschool. Daar zijn ongeveer 20 lokalen die prima voldoen', legt Minderhoud uit.

We proberen geluidshinder zo veel mogelijk te beperken René Minderhoud

De leerlingen die les blijven krijgen in het gebouw van het JFC zullen soms last krijgen van geluidsoverlast. 'We proberen dat met de aannemer zo veel mogelijk te beperken, maar geluidshinder volledig uitsluiten wordt lastig.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ondanks dat er af en toe hinder is, zullen de leerlingen volgens Minderhoud tijdens toetsen en examens geen last ondervinden van de werkzaamheden. Sommige examens zullen op andere locaties worden gehouden. 'Ook proberen we om zo veel mogelijk tijdens de vakanties te bouwen, zodat leerlingen er weinig hinder van hebben.'

Gangen

De grootste metamorfose zal plaatsvinden in het gangenstelsel van de middelbare school. Momenteel bestaat de school uit een wirwar van onoverzichtelijke gangen. Dat gaat veranderen. 'Tijdens schooldagen zijn veel opstoppingen in de trappen en deuropeningen. Met de renovatie gaan we een centrale boulevard van zes meter breed realiseren. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In de aula van de school komt een grote tribune, waar leerlingen kunnen zitten en werken. Verder zullen de lokalen doorzichtig worden, komen er stiltecabines en werkplekken in de gangen. Ook de gymzalen zullen worden vernieuwd.

In het voorjaar van 2020 moet de bouw beginnen. Volgens Minderhoud kan het vernieuwde gedeelte van de school rond september 2021 geopend worden.