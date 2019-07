Hoe ontsnap je aan de hitte? Check onze tips

Het is warm. Te warm om buiten te zijn, tenzij je water in de buurt hebt. Maar wat zijn eigenlijk andere aangename plekjes om aan de hitte te ontsnappen? Zes tips waar je koelte kan vinden, afgezien van het water.

Musea hebben airco

Kröller-Müller Museum. Bron: ANP

'Hebben jullie airco?' Al dagen van tevoren wordt het Kröller-Müller Museum in Otterlo gebeld door potentiële bezoekers op zoek naar koelte. Het antwoord? Ja, er is airco. 'Dat moet ook om de schilderijen in optimale conditie te houden', vertelt een woordvoerder. Ook wie het Valkhof Museum in Nijmegen bezoekt, stapt er lekker de koelte in. 'Je hoort het mensen vaak zeggen bij binnenkomst: hè wat heerlijk', weten de kassamedewerkers daar. En dat geldt natuurlijk voor nog meer musea.

Fort weerstaat zelfs extreme hitte

GeoFort

Dikke muren houden de warmte buiten, dus zit je goed bij de vele forten in Gelderland. Bijvoorbeeld bij GeoFort in Herwijnen. Daar krijg je zelfs meer korting naarmate de temperatuur oploopt: is het 30 graden, dan krijg je 30 procent korting. 'Je merkt sowieso dat we op een eiland zitten: het waait lekker door. En binnen hebben we airco', vertelt een medewerker, die tot haar tevredenheid binnen aan het werk is.

Zoek verkoeling (en vergeving) in een kerk

Het orgel van Culemborg. Bron: Wikimedia Commons

Wie wel eens op vakantie gaat in een warm land, kent deze tip al: zoek de koelte op in een kerk. Dat kan natuurlijk in dat ene kerkje om de hoek dat je al tijden van binnen wilde bekijken. Of je gaat naar Culemborg waar ze de hele week de 300ste verjaardag van het Verhofstadtorgel vieren. Zit je daar dus uit te puffen, krijg je er deze week elke avond een orgelconcert bij.

Ontsnap aan de zon in de filmzaal

Bron: ANP

Ga naar een plek waar de zon nooit schijnt: in de bioscoopzaal. The Lion King is sinds kort in première, beleefde een uitstekend openingsweekend, maar wie slim is, gaat in de middag naar de bioscoop. Dan ben je niet alleen binnen op het moment dat de zon op z'n sterkst is, maar je ontloopt ook drukke zalen in de avonduren.

Binnen spelen met het mooie weer

Bron: Binnenspeeltuin de Tol

Normaal gesproken ga je natuurlijk lekker buitenspelen als het mooi weer is, maar nu het echt te heet is, bieden indoor speeltuinen uitkomst. Check dan wel goed de website van de speeltuin van je keuze: hebben ze airco of niet? Binnenspeeltuin Wamelland geeft bijvoorbeeld aan bij temperaturen van 27 graden of warmer (vroegtijdig) te sluiten, terwijl de binnenspeeltuin De Tol in Nunspeet groots aankondigt dat het daar 'heerlijk cool' is.

Koffie drinken in de supermarkt

Of ga gewoon boodschappen doen. In de supermarkt is het over het algemeen lekker koel en je bent nog nuttig bezig ook. Je kunt er soms zelfs koffie drinken.