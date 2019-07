Hitterecord Warnsveld lijkt te sneuvelen: 'Maar het feest gaat zeker door'

Met meer dan gemiddelde belangstelling kijken ze in Warnsveld deze dagen naar de thermometer. De kans is groot dat het stokoude weerrecord, van 23 augustus 1944, deze week wordt verpulverd. Toen, bijna 75 jaar geleden, werd 38,6 graden gemeten.

De meting werd verricht door huisarts Jan Thate, die in zijn tuin een meetstation had en officieel waarnemer was voor het KNMI. Nog altijd zijn ze daar in Warnsveld apetrots op. Zo trots dat het 75-jarig jubileum van het record in augustus gevierd gaat worden. Alleen is de kans nu vrij groot dat het jubileum op een maand na niet gehaald gaat worden.

Jan Thate - Foto Collectie Zeijlemaker/Stedelijke Musea Zutphen

Gevolgen voor het feest heeft dat niet. 'Dat gaat zeker door', zegt Klaas Jellema, die betrokken is bij de voorbereidingen voor een hele tentoonstelling over huisarts Thate, die ook verdienstelijk amateur-kunstenaar was. 'We gaan dan ook een plaquette onthullen op de plek waar hij het record in 1944 heeft gemeten.' De dochter van de huisarts, Monica Thate (75), zal dat bij haar ouderlijk huis onthullen.

Irene ten Voorde sprak op Radio Gelderland met Monica Thate (de tekst gaat verder onder het fragment):

Record vaker in gevaar

In het dorp is eerder al een plantsoen naar Jan Thate vernoemd. Daar is op 23 augustus een kinderfeest met aandacht voor de klimaatverandering.

De laatste jaren is het weerrecord vaker in gevaar geweest. De kinderen van Thate worden op zulke hete dagen door weerbureaus op de hoogte gehouden. 'Als het gebeurt, dan gebeurt het. Daar kunnen we toch niks aan veranderen', gaf zoon Henk Thate (82) eerder al aan.

De huisarts was trouwens een druk man. Naast zijn gewone werk schilderde hij, had hij interesse in sterrenkunde en was hij dus een goed amateur-weerkundige. Met zijn fotocamera legde Thate Warnsveld door de jaren heen vast. Zijn collectie is opgenomen in de beeldbank van het Regionaal Archief Zutphen.

Het meetstation van Thate in zijn ondergelopen achtertuin - Foto: J.B. Thate/Regionaal Archief Zutphen

