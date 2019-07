Onkruid wieden terwijl je een chemokuur ondergaat

door Melanie Lokate

Gelre ziekenhuizen, in Apeldoorn en Zutphen, biedt sinds kort de mogelijkheid bepaalde chemokuren thuis te ondergaan. Dat kon al in de vorm van tabletten, maar vanaf nu kan dat in sommige gevallen ook met een draagbaar infuus.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik zorg nu dat er een infuus in de bovenarm van mevrouw Wierda komt,' zegt verpleegkundige Bea Sarink. 'De kuur zit in deze koker.' Ze houdt een doorzichtige koker die lijkt op een soort van bidon omhoog. Aan de koker zitten slangetjes en de koker gaat in een heuptasje mee.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Terwijl de verpleegkundige aan het werk is, kijkt Jelle Wierda, de man van Janet toe. 'Zo', zegt mevrouw Wierda. 'Nu ben ik weer vrij en kan ik zo lekker thuis van de tuin gaan genieten.' 'Het flesje loopt nu langzaam leeg,' legt Sarink uit.

Niet voor iedereen weggelegd

'De behandeling is niet voor iedere kankerpatiënt weggelegd,' zegt Karel Eechoute, internist-oncoloog. 'Op dit moment kijken we vooral naar patiënten die kanker in de maag-darm streek hebben.' Daarnaast is het volgens Eechoute ook van belang dat de omgeving thuis het allemaal toelaat. Of er risico's zijn? Nee, niet anders dan normaal gesproken. 'Wij hebben ook een foldertje met allemaal nummers gekregen', vertelt Janet Wierda. 'Als er iets is of als ik iets raars hoor, kan ik direct bellen.' Dat zeggen ook de medewerkers van het ziekenhuis en van de thuiszorgorganisaties.

Het ziekenhuis werkt samen met specialistische verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties Sensire en Vérian. Zij koppelen het systeem 24 uur of 46 uur later thuis af en zijn er voor de patiënt als het nodig is. Of het een extra last is voor de thuiszorg? 'Wij hebben al heel veel ervaring met het werken met infusen', zegt Gerlinde Vorderman, manager zorg bij Verian. 'Wij vinden het vooral fijn om te zien dat mensen weer naar huis kunnen en in hun vertrouwde omgeving zijn', zegt ze.

Fijn naar huis

Nadat het heuptasje is dichtgeritst kunnen meneer en mevrouw Wierda terug naar hun huis in Ruurlo. Daar aangekomen genieten ze allebei volop van hun tuin. 'Ruik eens wat lekker', zegt Janet terwijl ze aan de rozen ruikt. 'Ik kan niet bedenken dat ik nu iets niet kan terwijl ik de kuur krijg', vertelt ze. 'Ik kan koken, naar de supermarkt, genieten in de tuin. Het enige waar ik aan moet denken zijn de slangetjes.'