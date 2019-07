'Ik schaam me dat ik die e-mails heb verstuurd': Arnhemmer veroordeeld na bedreiging WUR-personeel

Een 32-jarige man uit Arnhem is door de rechtbank veroordeeld tot 10 maanden celstraf waarvan 187 dagen voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen. De rechtbank deed in deze zaak meteen uitspraak, in plaats van over twee weken, omdat de Arnhemmer op 6 augustus al terecht kan in een kliniek.

Volgens de rechtbank heeft de man 3856 dreigende e-mails verstuurd aan 498 adressen van medewerkers van Wageningen Universiteit en Research (WUR). 'U bent dus zo lastig geweest', aldus de rechtbank, 'en daarom veroordelen we u voor belaging'. De man zegt dat hij alleen wilde dat iemand naar hem luisterde nadat hij voor een studie was afgewezen, maar hij werd van het kastje naar de muur gestuurd.

De Wageningen Universiteit eiste in een kort geding in februari dit jaar een contactverbod tegen de man, omdat het volgens WUR-woordvoerder Simon Vink de spuigaten uitliep. 'Onze medewerkers voelden zich bedreigd. Het belangrijkst is en was dat we willen dat de verdachte ophoudt met het lastigvallen van mensen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat deze man hulp nodig heeft.'

Bedreiging met verkrachting

De rechtbank vindt ook dat de man het personeel van Huisartsenpraktijk Presikhaaf heeft belaagd. Hij stuurde zeven e-mails en belde een keer. De man is daarnaast ook veroordeeld voor het bedreigen van minister Sander Dekker en een advocaat, die hij een e-mail had gestuurd met de tekst I will kill you.

Tot slot is de Arnhemmer ook veroordeeld voor bedreiging met verkrachting. Hij stuurde een incassobureau en gerechtsdeurwaarders Klerk Vis Niekus in Ede een mail, gericht aan geachte motherfuckers, waarin de medewerkers werden uitgemaakt voor kankervolk en waarin hij dreigde hun moeders en familie te verkrachten.

Psychotische stoornissen

De man zegt dat hij heel veel spijt heeft van de e-mails die hij verstuurd heeft en dat hij alles zou terugdraaien als dat kon. 'Ik wil graag sorry tegen de mensen zeggen en wil met ze in gesprek.' Hij zou last van psychoses hebben gehad toen hij de e-mails schreef en is verminderd toerekeningsvatbaar. Begin augustus kan hij naar een kliniek om zich te laten behandelen. De voorwaardelijke straf die de man heeft gekregen, moet ervoor zorgen dat hij gemotiveerd aan zichzelf blijft werken.

De problemen zijn voor hem begonnen toen hij zich in 2016 opgaf voor een studie aan de WUR en werd afgewezen. Hij zegt dat hij met personeel van de WUR in gesprek wilde om te kijken wat zijn opties waren, en dat hij niet gehoord werd. De frustraties die daaruit voortkwamen en de ontsporing van zijn leven hebben hem tot zijn handelen gedreven, zo verklaarde de man.