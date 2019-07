WO2 Pop-up-museum Velp houdt inzameldagen

Gemeente Rheden opent een tijdelijk 'oorlogsmuseum' in de Hoofdstraat in Velp. Onder de titel 'Rheden in oorlogstijd' kunnen inwoners van de gemeente allerlei materiaal (foto's, film, dagboeken, voorwerpen) en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog delen met bezoekers. Op 27 juli worden in Velp en op 3 augustus in Rheden en Dieren inzameldagen gehouden. Het museumpje wordt gevestigd in het oude pand van Garage Du Soleil.

Het pop-up-museum aan de Hoofdstraat 75 in het centrum van Velp en opent half september de deuren. Na 5 mei volgend jaar sluit het museum weer. De bijdragen van inwoners worden aangevuld met materiaal uit andere (museale) collecties. Inwoners van de zeven dorpen van Rheden worden ook opgeroepen om als vrijwilliger te komen helpen bij het inrichten van de expositieruimtes en de tentoonstelling, en bij het ontvangen van de gasten. Kennis over de Tweede Wereldoorlog is niet per se noodzakelijk. Voor de vrijwilligers die zich aanmelden wordt op 26 augustus een bijeenkomst gehouden op het gemeentehuis in De Steeg.

Tentoonstelling vóór en dóór bewoners

Het museum Rheden in Oorlogstijd zal tussen september en mei 2020 geopend zijn op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De gemeente benadrukt dat Rheden in Oorlogstijd een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog moet worden vóór en dóór de inwoners van de zeven dorpen van de gemeente. De provincie verstrekt een speciale herdenkingssubsidie en gemeente Rheden steekt zelf ongeveer 50.000 euro in het tijdelijke museum.

Kijk voor meer info op Facebook.Com/RhedenInOorlogstijd.