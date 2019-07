Code oranje vanwege aanhoudende extreme hitte

Bij code oranje is er een grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. In het hele land is de waarschuwing momenteel van kracht, behalve in het Waddengebied. Daar geldt code geel.

Vandaag kan het in Gelderland een graad op 33 worden. De dagen erna wordt het nog heter. Donderdag bestaat de kans dat het kwik boven de 40 graden uitkomt.

