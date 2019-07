Zwarte Cross-bezoeker vindt verloren telefoon op een wel héél rare plek

De festivalganger meldde zondag bij de politie dat zijn telefoon was verdwenen. Na een zoektocht op internet kwam hij er achter dat zijn telefoon in Winterswijk zou zijn.

De wijkagenten gingen over tot actie en vonden de telefoon, na een paar keer bellen, in een brievenbus. Post NL maakte de bus open en de festivalganger had zo zijn telefoon terug. Hoe het toestel daar belandde, is niet duidelijk.

De politie laat op Instagram weten dat het dus best slim is om je telefoon zo in te stellen dat je het toestel altijd kan traceren. Dat kan dus super handig zijn, zoals in dit geval.

