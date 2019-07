Brand Culemborg: 'Vlammen zaten na 30 seconden al tegen het plafond'

Maikel, zoon van een mede-eigenaar van Cartel Living, zat in een naastgelegen kantoor aan de Gutenbergseweg te werken toen een collega naar binnen stormde. 'Hij riep 'Brand, brand, brand!' We zijn meteen mee naar de fabriek gegaan, maar voordat we daar waren, was het al te laat. Collega's waren nog met brandblussers in de weer, maar de vlammen zaten na 30 seconden al tegen het plafond. Dan is er niks meer aan te doen.

Design meubels

Cartel Living maakt design meubels. Het bedrijf heeft een grote showroom in Nieuwegein. In de fabriek in Culemborg werd hout op maat gezaagd en werden de meubels in elkaar gezet. Mogelijk ontstonden de vlammen in de zagerij.



Maikel van den Brink. Foto: Omroep Gelderland

Overstuur en aangeslagen

Het pand moet als verloren worden beschouwd. 'Het zijn maar spullen, maar het raakt je wel", zegt Maikel, wiens moeder ook in bedrijf werkt. Zijn ouders zijn flink overstuur, beaamt Maikel. Ook medewerkers zijn aangeslagen.

Hopelijk zijn belangrijke mallen gespaard gebleven, net als computers met productiegegevens. 'We gaan inventariseren wat er nog is, en welke hulp we van buitenaf nodig hebben. Iedereen gaat morgen weer aan het werk, en dan gaan we kijken wat we nog kunnen doen.'

Op foto's van de brandweer is goed te zien hoe heftig de brand was.