'Uitstoot schadelijk CO2 daalt nauwelijks in Gelderland'

De schadelijke CO2-uitstoot in onze provincie is nog nauwelijks gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van het Gelders Energie Akkoord (GEA). Daarin werken 220 partijen aan een klimaatneutraal Gelderland in 2050.

De Gelderse ambitie is een reductie van 55 procent van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. 'Om dat de halen, moet CO2-uitstoot de komende jaren zelfs met circa twee derde dalen. 'Hier ligt nog een enorme opgave', aldus het Gelders Energieakkoord (GEA). Uit het rapport blijkt verder dat het totale energiegebruik weer licht gestegen is.

Duurzame energie

Duurzame energie is volgens het GEA in opmars. De opwekking van zonne-energie is gestegen. 'Vanaf 2010 is zonne-energie gegroeid van bijna niets naar ongeveer 1.000 terajoule, het elektriciteitsgebruik van ongeveer 90.000 huishoudens. Het potentieel voor zonnepanelen op het dak is ongeveer 23 keer zo groot. Dan zouden alle daken zonnepanelen hebben. Daar is dus nog heel wat te winnen', aldus het rapport.