Arnhemmer voor rechter voor reeks dreigmails en telefoontjes

'Iemand gaat mijn wraak voelen' en 'I will kill you': Een 32-jarige man moet dinsdag voor de rechtbank in Arnhem verschijnen voor het sturen van dreigmails aan de Wageningen Universiteit, huisartsenpraktijk Presikhaaf in Arnhem, een incassobureau in Ede en een advocaat in Arnhem.

De verdachte zou duizenden dreigmails, telefoontjes en sms'jes aan medewerkers van Wageningen Universiteit en Research (WUR) hebben gestuurd. De man zou hen de afgelopen drie jaar, na meerdere afwijzingen voor een studie, hebben belaagd.

De Wageningen Universiteit eiste in een kort geding in februari dit jaar een contactverbod tegen de man, omdat het volgens WUR-woordvoerder Simon Vink de spuigaten uitliep. 'Onze medewerkers voelden zich bedreigd. Het belangrijkst is en was dat we willen dat de verdachte ophoudt met het lastig vallen van mensen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat deze man hulp nodig heeft.'

Contactverbod toegewezen

Het contactverbod werd toegewezen, maar na de uitspraak ging de verdachte volgens Vink gewoon door en gebruikte daarbij moeilijk te traceren e-mailadressen. De man hield ineens op, de laatste weken is het rustig. Na het eerdere kort geding van de Wageningen Universiteit wordt de man nu ook strafrechtelijk vervolgd.

Niet alleen de medewerkers van de universiteit zouden zijn lastig gevallen. Een huisarts en medewerker van Huisartsenpraktijk Presikhaaf zouden van november 2018 tot en met februari 2019 veelvuldig gemaild en gebeld zijn door de man, die toen in Arnhem woonde.

Ook wordt hij ervan verdacht een Arnhemse advocaat in januari dit jaar een mail gestuurd te hebben met de tekst 'I will kill you'. Incassobureau en gerechtsdeurwaarders Klerk Vis Niekus in Ede kregen diezelfde maand een mail, gericht aan 'Geachte motherfuckers', waarin de medewerkers werden uitgemaakt voor 'kankervolk'.

