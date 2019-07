Bouw Duitse deel Betuweroute pas over zeven jaar afgerond

Het gaat nog minimaal zeven jaar duren voor het Duitse deel van de Betuweroute klaar is. Dat laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer in een brief weten. Er moeten nog verschillende vergunning verleend worden in Duitsland en daarom verwacht spoorbeheerder DB Netz dat de aanleg van het derde spoor niet voor 2026 afgerond zal zijn.

Dit betekent dat goederentreinen voorlopig nog gebruik moeten maken van de reguliere sporen. Het derde spoor verbindt Zevenaar en Oberhausen met elkaar.

De bedoeling is dat goederentreinen makkelijker vanuit het havengebied bij Rotterdam naar Duitsland kunnen. Passagierstreinen en goederentreinen hinderen elkaar dan niet meer.

Werkzaamheden mogelijk nog later klaar

In Nederland werd het deel tussen Zevenaar en de Duitse grens eind vorig jaar al opgeleverd. In Duitsland duurt het dus allemaal nog langer. Aan Duitse zijde moet er in totaal zeventig kilometer spoorlijn worden gerealiseerd. Daarvoor worden alleen al meer dan honderd viaducten gebouwd of aangepast.

'Mijn Duitse ambtgenoot zet zich in voor snellere besluitvorming, maar kan niet voorkomen dat de bouwwerkzaamheden steeds opschuiven,' schrijft van Veldhoven.

Goederenvervoer stijgt, maar niet op Betuweroute

Door de droogte zijn er in 2018 veel meer goederen per spoor vervoerd. Dat blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail. Door de lage waterstanden in de rivieren, konden schepen minder lading vervoeren. Het spoor bleek een goed alternatief. Het aantal ritten over de Betuweroute is het afgelopen jaar overigens fors gedaald. Oorzaak is het aantal werkzaamheden.

