Gerben Karssenberg nieuwe gemeentesecretaris Doetinchem

De 47-jarige Karssenberg is geboren in Borculo en woont momenteel in Arnhem. Hij is werkzaam als gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede. Daarvoor bekleedde hij diverse leidinggevende functies in Woerden en Lelystad. Hij heeft veel ervaring opgedaan in lokale bestuursadvisering.

'We zijn blij dat we Gerben Karssenberg aan de gemeente Doetinchem hebben weten te binden. Hij past prima in het profiel en is een stevige en ervaren gemeentesecretaris', zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.